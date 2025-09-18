北市防災APP錯推停班停課 災防中心：程式碼中有明確標示「測試」

台北市府指行動防災APP昨天推播錯誤的停班停課通知與行政院人事行政總處有關，人總回應有明確標示測試，市府則說未在文本內註記。災防科技中心今天說明，程式碼中有明確標示測試。

國家災害防救科技中心（災防科技中心），推動國際通用的「共通示警協議」（Common Alerting Protocol,CAP）標準，並維運「民生示警公開資料平台」（https://alerts.ncdr.nat.gov.tw/）。此開放資料平台，目前已有38個單位提供61項災害示警資訊，皆依CAP標準上傳，提供全國各產官學研界，無償自由下載並開發相關應用服務。

災防中心表示，昨天因人事行政總處為進行「停班停課」發送系統優化，於11:51以「全自動」方式傳送一則CAP程式碼至民生示警公開資料平台，其發送程序皆依CAP程式碼規範，同時程式碼「狀態」欄()中明確標示"Test"（測試），以告知後端應用系統此為測試訊息。

災防中心表示，民生示警公開資料平台目前持續正常運作，災防科技中心也將持續與發送單位，以保持上游示警單位與下游應用單位之傳遞管道暢通，並協助回應兩端之技術問題。