快訊

市場氛圍熱！聯準會降息一碼 台股大漲331點收25,769點再創歷史新高

背水上山33年！高雄柴山守護神「生哥」洪木生逝世 奉茶隊：繼續背

iOS 26正式上線 Liquid Glass透明設計絕美 5大類實用功能一次看

北市防災APP錯推停班停課 災防中心：程式碼中有明確標示「測試」

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
北市議員顏若芳接獲民眾通報，台北市政府開發的「行動防災APP」昨天推播2則停班停課通知。圖／取自顏若芳臉書
北市議員顏若芳接獲民眾通報，台北市政府開發的「行動防災APP」昨天推播2則停班停課通知。圖／取自顏若芳臉書

北市府指行動防災APP昨天推播錯誤的停班停課通知與行政院人事行政總處有關，人總回應有明確標示測試，市府則說未在文本內註記。災防科技中心今天說明，程式碼中有明確標示測試。

國家災害防救科技中心（災防科技中心），推動國際通用的「共通示警協議」（Common Alerting Protocol,CAP）標準，並維運「民生示警公開資料平台」（https://alerts.ncdr.nat.gov.tw/）。此開放資料平台，目前已有38個單位提供61項災害示警資訊，皆依CAP標準上傳，提供全國各產官學研界，無償自由下載並開發相關應用服務。

災防中心表示，昨天因人事行政總處為進行「停班停課」發送系統優化，於11:51以「全自動」方式傳送一則CAP程式碼至民生示警公開資料平台，其發送程序皆依CAP程式碼規範，同時程式碼「狀態」欄()中明確標示"Test"（測試），以告知後端應用系統此為測試訊息。

災防中心表示，民生示警公開資料平台目前持續正常運作，災防科技中心也將持續與發送單位，以保持上游示警單位與下游應用單位之傳遞管道暢通，並協助回應兩端之技術問題。

行政院 北市府 停班停課

延伸閱讀

北市防災APP誤推停班課 災防中心：程式碼明示測試

桃消中壢分隊校園防災宣導登場 學生體驗油盤滅火

「台北市停班課」訊息是「測試」？ 北市府以圖為證打臉中央

北市防災App推播停班課與中央有關？人總：明確標示測試

相關新聞

「史上最難」快通車了！蔣萬安視察信義東延段拚明年初完工

「捷運史上最困難工程」之稱的北捷信義線東延段預計年底、明年初完工通車，目前工程進度87.12%，完工後將成「東西向交通新...

北市防災APP錯推停班停課 災防中心：程式碼中有明確標示「測試」

台北市府指行動防災APP昨天推播錯誤的停班停課通知與行政院人事行政總處有關，人總回應有明確標示測試，市府則說未在文本內註...

北市府前「市民廣場」改造今都審通過 2029北市跨年將迎新風貌

台北市政府喊出替都市降溫，提出市民廣場改造案，斥資8.2億打造「深呼吸的公園」台北市都審會經過4次的審議，上午通過。北市...

12樓海砂屋磁磚崩落成不定時炸彈 板橋林園天廈都更終通過

新北板橋12層樓海砂屋「林園天廈」居民苦盼改建，終於在近日審議通過，待後續核定後即將進入拆除重建階段，居民將告別長期居住...

新北、台東、雲林合作 城市幣首度跨出縣市界線

各縣市政府近年陸續推出城市幣，但都只能在地消費與回饋，新北市與台東縣、雲林縣合作，今天宣布三縣市城市幣跨域點數使用機制上...

影／全國首創 新北台東雲林三縣市跨域串聯城市幣便民消費

新北市、台東縣與雲林縣今天上午在新北市府大樓共同舉辦「城市幣跨域合作記者會」，宣布三縣市城市幣跨域點數使用機制上線。這項...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。