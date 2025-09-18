快訊

捷運經費之爭！交通部喊地方要有責任感 北市轟：總統顏面踩腳下

聽新聞
0:00 / 0:00

交通部搶註冊淡江大橋商標 侯友宜：所有權非單一部會擁有

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，對於淡江大橋商標，新北會保有異議的態度。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜表示，對於淡江大橋商標，新北會保有異議的態度。記者葉德正／攝影

淡江大橋全橋合龍，預計明年5月通車，但國民黨新北市議員江怡臻昨爆料，淡江大橋為公共建設，卻被交通部申請註冊商標，增加文創使用困難。新北市長侯友宜今天表示，淡江大橋是新北跟中央一起出資，不只是新北地標，也是台灣的地標，地標所有權利不是單一部會所擁有。

侯友宜說，淡江大橋商標交通部送請審查當中，新北市一定會保留異議的態度，淡江大橋是新北、中央一起共同出資、合作，淡江大橋不只是新北的地標，也是台灣的地標，這些地標的所有權利，不是單一個部會所擁有，而是新北人共同努力創造淡江大橋榮耀，新北人會永遠把淡江大橋放在心裡，放在所有要推動的各項市政、各項經濟相關活動裡面。

侯友宜說，這不是哪一個部會的特權，而是大家一起共同努力的成果，未新北市民以淡江大橋為榮，也會一起來共同發揚淡江大橋，商標問題希望大家一起共同合作。

淡江大橋

延伸閱讀

從垃圾山旁奮力蛻變 五股環保藝術公園跨河景觀橋今啟用

公務員人力缺口難解 侯友宜為基層發聲爭取「都會加給」

新北棒球雙喜 美國小馬聯盟與亞洲U15分別摘冠

侯友宜指工程人才長期錄取不足額 試院允精進制度

相關新聞

12樓海砂屋磁磚崩落成不定時炸彈 板橋林園天廈都更終通過

新北板橋12層樓海砂屋「林園天廈」居民苦盼改建，終於在近日審議通過，待後續核定後即將進入拆除重建階段，居民將告別長期居住...

北市試辦電子圍籬共享單車 違規還車續計費

北市府推動低碳永續，交通局昨宣布，即日起至明年2月，將在大安區試辦「電子圍籬共享電動輔助自行車」，免車柱、建置快速、成本...

淡水護樹團體控執法過當 新北警：違規闖工區依法處理

淡海公七自然公園自救會反對新北市府在公園地建置警消廳舍，前天靜坐抗議，部分人士遭警方逮捕，昨天轉往新北市府前開記者會批警...

北市府前市民廣場 都審過關 明年動工

台北市府將斥資8.2億將市府廣場打造「深呼吸的公園」，亮點還有「兒童遊樂場」，要打造四度空間的設施，此案歷經4次北市都審...

廣角鏡／海洋大學北海岸微塑膠危害調查

台灣海洋大學研究團隊曾在台灣多處河川出海口，採集野生牡蠣發現體內有微塑膠（MPs），顯示海洋廢棄物對環境汙染隱憂。海大9...

貼著民宅施工 東延段工程壓力大

台北捷運信義線東延段短短1站、1.4公里工程，2016年11月動工至今已近9載，這條「史上最困難」捷運逐一克服當初認定的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。