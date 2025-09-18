聽新聞
交通部搶註冊淡江大橋商標 侯友宜：所有權非單一部會擁有
淡江大橋全橋合龍，預計明年5月通車，但國民黨新北市議員江怡臻昨爆料，淡江大橋為公共建設，卻被交通部申請註冊商標，增加文創使用困難。新北市長侯友宜今天表示，淡江大橋是新北跟中央一起出資，不只是新北地標，也是台灣的地標，地標所有權利不是單一部會所擁有。
侯友宜說，淡江大橋商標交通部送請審查當中，新北市一定會保留異議的態度，淡江大橋是新北、中央一起共同出資、合作，淡江大橋不只是新北的地標，也是台灣的地標，這些地標的所有權利，不是單一個部會所擁有，而是新北人共同努力創造淡江大橋榮耀，新北人會永遠把淡江大橋放在心裡，放在所有要推動的各項市政、各項經濟相關活動裡面。
侯友宜說，這不是哪一個部會的特權，而是大家一起共同努力的成果，未新北市民以淡江大橋為榮，也會一起來共同發揚淡江大橋，商標問題希望大家一起共同合作。
