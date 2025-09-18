北市電子圍籬電輔單車上路…避oBike之亂有殭屍車機制

推動低碳永續，北市除YouBike2.0及2.0E外，即日起至明年2月，將在大安區試辦「電子圍籬共享電動輔助自行車」，由於先前前市長柯文哲任內曾發生「無樁單車oBike之亂」，交通局表示，為防範亂停放的「殭屍車」，市府研議有SOP。

為避免重蹈oBike之亂，如果「電子圍籬共享電動輔助自行車」有違停狀況，業者需要4小時內完成移置，如果業者沒有依照規定完成移置，每輛車將開罰6000元。

台北市曾在前市長柯文哲任內，2017年引進新加坡的共享單車oBike，柯當年還發豪語「oBike會把YouBike給消滅掉」，不過沒想到2年後因oBike無樁借還車，因違停狀況嚴重，最後失敗收場，還一度引發oBike之亂。

因應有新的電子圍籬科技技術，北市交通局今天再度宣布，台北市將在大安區試辦電子圍籬共享電動輔助自行車，不僅免車柱、建置快速、成本低，空間利用率也相對高，並且擴充彈性大等優勢。

交通局運管科長朱宸佐表示，試辦計畫從即日起到明年2月，初期先在大安區小規模試辦，先提供30輛電動輔助自行車、19個租借站點，後續將依照營運狀況，逐步擴充至500輛、100個租借站點，試辦期間將首創推出前15分鐘後「以分計費」的計費方案。

為避免重演OBike覆轍，北市府也訂定相關SOP，包括業者需負責車輛調度，並主動巡查、移置毀損及違停車輛，如果有違停狀況，業者需要4小時內完成移置，如果業者沒有依照規定完成移置，每輛車將開罰6000元。至於如果是租借者沒有停好或被亂搬，就會回歸到業者與會員的管理辦法。

負責營運的MOOVO協理馬志成表示，如果民眾還車沒有停在規定的圍籬內，設備會告知地點非「可還車點」，租借者無法還車就會繼續計價。

科長朱宸佐表示，當年之所以有OBike之亂，是因當年還沒有電子圍籬科技技術，現在有了電子圍籬技術後，民眾若在非圍籬區就無法還車，透過這次試辦希望作為後續北市府政策參考。