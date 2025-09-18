快訊

市場氛圍熱！聯準會降息一碼 台股大漲331點收25,769點再創歷史新高

背水上山33年！高雄柴山守護神「生哥」洪木生逝世 奉茶隊：繼續背

iOS 26正式上線 Liquid Glass透明設計絕美 5大類實用功能一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

北市電子圍籬電輔單車上路…避oBike之亂有殭屍車機制

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市在大安區試辦「電子圍籬共享電動輔助自行車」，由於先前前市長柯文哲任內曾發生「無樁單車oBike之亂」，交通局表示，為防範亂停放的「殭屍車」，市府研議有SOP。圖／北市交通局提供
北市在大安區試辦「電子圍籬共享電動輔助自行車」，由於先前前市長柯文哲任內曾發生「無樁單車oBike之亂」，交通局表示，為防範亂停放的「殭屍車」，市府研議有SOP。圖／北市交通局提供

推動低碳永續，北市除YouBike2.0及2.0E外，即日起至明年2月，將在大安區試辦「電子圍籬共享電動輔助自行車」，由於先前前市長柯文哲任內曾發生「無樁單車oBike之亂」，交通局表示，為防範亂停放的「殭屍車」，市府研議有SOP。

為避免重蹈oBike之亂，如果「電子圍籬共享電動輔助自行車」有違停狀況，業者需要4小時內完成移置，如果業者沒有依照規定完成移置，每輛車將開罰6000元。

台北市曾在前市長柯文哲任內，2017年引進新加坡的共享單車oBike，柯當年還發豪語「oBike會把YouBike給消滅掉」，不過沒想到2年後因oBike無樁借還車，因違停狀況嚴重，最後失敗收場，還一度引發oBike之亂。

因應有新的電子圍籬科技技術，北市交通局今天再度宣布，台北市將在大安區試辦電子圍籬共享電動輔助自行車，不僅免車柱、建置快速、成本低，空間利用率也相對高，並且擴充彈性大等優勢。

交通局運管科長朱宸佐表示，試辦計畫從即日起到明年2月，初期先在大安區小規模試辦，先提供30輛電動輔助自行車、19個租借站點，後續將依照營運狀況，逐步擴充至500輛、100個租借站點，試辦期間將首創推出前15分鐘後「以分計費」的計費方案。

為避免重演OBike覆轍，北市府也訂定相關SOP，包括業者需負責車輛調度，並主動巡查、移置毀損及違停車輛，如果有違停狀況，業者需要4小時內完成移置，如果業者沒有依照規定完成移置，每輛車將開罰6000元。至於如果是租借者沒有停好或被亂搬，就會回歸到業者與會員的管理辦法。

負責營運的MOOVO協理馬志成表示，如果民眾還車沒有停在規定的圍籬內，設備會告知地點非「可還車點」，租借者無法還車就會繼續計價。

科長朱宸佐表示，當年之所以有OBike之亂，是因當年還沒有電子圍籬科技技術，現在有了電子圍籬技術後，民眾若在非圍籬區就無法還車，透過這次試辦希望作為後續北市府政策參考。

由於北市府預計至2026年底YouBike2.0將擴增至2萬6000輛、YouBike2.0E達4500輛。業者馬志成表示，他們的訴求客群是以一般通勤民眾為主，目前市場有大量低碳運具需求，後續也會規畫夏日旅遊綠線，規畫套裝行程。相較於YouBike已經有相當大規模，不過「電子圍籬共享電動輔助自行車」更具租借彈性，包括可以預約一整個月，或是與企業園區客製化合作。

為避免重蹈oBike之亂，如果「電子圍籬共享電動輔助自行車」有違停狀況，業者需要4小時內完成移置，如果業者沒有依照規定完成移置，每輛車將開罰6000元。交通局提供
為避免重蹈oBike之亂，如果「電子圍籬共享電動輔助自行車」有違停狀況，業者需要4小時內完成移置，如果業者沒有依照規定完成移置，每輛車將開罰6000元。交通局提供
北市在大安區試辦「電子圍籬共享電動輔助自行車」，由於先前前市長柯文哲任內曾發生「無樁單車oBike之亂」，交通局表示，為防範亂停放的「殭屍車」，市府研議有SOP。記者林麗玉／攝影
北市在大安區試辦「電子圍籬共享電動輔助自行車」，由於先前前市長柯文哲任內曾發生「無樁單車oBike之亂」，交通局表示，為防範亂停放的「殭屍車」，市府研議有SOP。記者林麗玉／攝影

oBike 北市府 電子圍籬

延伸閱讀

北市醫美診所「陰莖增大手術」釀命案 曾多次違規共被罰27萬

爆柯文哲隨身碟「小沈1500」收賄 馬郁雯傳入綠營選北市議員

影／北市今晨公車左轉 機車煞車不及直撞騎士多處骨折

被當「開心漁場」？北市公園大量死魚除天熱疑有偷放生

相關新聞

「史上最難」快通車了！蔣萬安視察信義東延段拚明年初完工

「捷運史上最困難工程」之稱的北捷信義線東延段預計年底、明年初完工通車，目前工程進度87.12%，完工後將成「東西向交通新...

北市防災APP錯推停班停課 災防中心：程式碼中有明確標示「測試」

台北市府指行動防災APP昨天推播錯誤的停班停課通知與行政院人事行政總處有關，人總回應有明確標示測試，市府則說未在文本內註...

北市府前「市民廣場」改造今都審通過 2029北市跨年將迎新風貌

台北市政府喊出替都市降溫，提出市民廣場改造案，斥資8.2億打造「深呼吸的公園」台北市都審會經過4次的審議，上午通過。北市...

12樓海砂屋磁磚崩落成不定時炸彈 板橋林園天廈都更終通過

新北板橋12層樓海砂屋「林園天廈」居民苦盼改建，終於在近日審議通過，待後續核定後即將進入拆除重建階段，居民將告別長期居住...

新北、台東、雲林合作 城市幣首度跨出縣市界線

各縣市政府近年陸續推出城市幣，但都只能在地消費與回饋，新北市與台東縣、雲林縣合作，今天宣布三縣市城市幣跨域點數使用機制上...

影／全國首創 新北台東雲林三縣市跨域串聯城市幣便民消費

新北市、台東縣與雲林縣今天上午在新北市府大樓共同舉辦「城市幣跨域合作記者會」，宣布三縣市城市幣跨域點數使用機制上線。這項...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。