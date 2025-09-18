從垃圾山旁奮力蛻變 五股環保藝術公園跨河景觀橋今啟用

新北五股居民再添一處休閒去處。投入1.7億元的「五股環保藝術公園跨河景觀橋」今日正式啟用，新北市長侯友宜今天前往主持剪綵。這座橋串聯五股坑溪兩岸綠地，縮短通往「五股夏綠地」1公里的距離，讓居民散步、騎車，都能走得更安全自在。

此座橋自111年動工，市府投入1.7億元，全長150公尺、寬6公尺，以下拱式鋼構呈現，可同時容納行人與自行車。市府特別設置無障礙電梯、牽引坡道與休憩座椅，讓推嬰兒車的父母或行動不便的長者，都能輕鬆到達。

侯友宜表示，儘管中央沒有預算，但地方還是要施作，景觀橋是「翻轉五股」的重要一環。自2019年起，市府致力整治垃圾山，當時面臨許多挑戰，最後將雜亂環境蛻變為今日的環保藝術公園，這座橋正是轉變的象徵。且「它不只是交通設施，更是生活走廊，讓阿公阿嬤能帶孫子散步，年輕人能運動休閒」

侯友宜也稱，這座景觀橋不僅讓五股多了一個地標，另隨著洲子洋重劃區、塭仔圳的發展，及五股輕軌的規劃，五股將成為大台北重要的發展地區，他還笑稱要當場的市民朋友不要搬家，未來的經濟發展指日可待。