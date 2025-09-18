北市防災APP誤推停班課 災防中心：程式碼明示測試

台北市府指行動防災APP昨天推播錯誤的停班停課通知與行政院人事行政總處有關，人總回應有明確標示測試，市府則說未在文本內註記。災防科技中心今天說明，程式碼中有明確標示測試。

民進黨台北市議員顏若芳昨天表示，接獲民眾通報指台北市政府開發的「行動防災APP」中午推播2則停班停課通知。市府表示，未發布停班課，錯誤訊息已移除，經查是與「國家災害防救科技中心NCDR」有關。

人事行政總處回應，昨天依「民生示警公開資料平台」規範發布「台北市停班課」測試訊息，已明確標示「測試」，但北市行動防災APP未正確辨識就公告。

台北市政府消防局昨天表示，人總進行NCDR民生示警公開資料平台的停班課訊息測試，未在文本內容中註記「測試」文字。

國家災害防救科技中心今天透過新聞稿說明，人總為進行「停班停課」發送系統優化，於昨天上午11時51分以「全自動」方式傳送一則CAP程式碼到民生示警公開資料平台，發送程序皆依CAP程式碼規範，同時程式碼「狀態」欄中明確標示「Test」（測試），告知後端應用系統此為測試訊息，意即程式碼有標明，但是APP讀取時沒有讀取到，因此才沒有顯示。

災防科技中心強調，民生示警公開資料平台目前持續正常運作，災防科技中心也將持續與上游示警發送單位及下游應用單位保持傳遞管道暢通，並協助回應兩端的技術問題。

災防科技中心表示，推動國際通用的「共通示警協議」（Common Alerting Protocol，CAP）標準，並維運「民生示警公開資料平台」，此開放資料平台已有38個單位提供61項災害示警資訊，皆依CAP標準上傳，提供全國各產官學研界，無償自由下載並開發相關應用服務。