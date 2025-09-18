公館圓環施工公車一度塞車 北市：廠商違規將開罰

台北市羅斯福路與基隆路口正進行交通改善工程，民眾昨天發現公車一度塞到動彈不得。台北市長蔣萬安今天僅回應「謝謝」，新工處則表示是施作廠商擅自封閉車道導致，將開罰。

另方面，針對今天公館圓環周邊交通狀況，台北市交通管制工程處交控中心主任吳育緯表示，目前觀察車流量在尖峰時間已與過去相當、恢復穩定，沒有明顯壅塞，不過今天上午永福橋、福和橋都有發生事故，皆持續與新北保持密切聯絡，機動調控號誌紓解。

有民眾在社群平台Threads上發文表示，昨天下午3時許在羅斯福路北上方向，看到許多公車塞到動彈不得，許多網友紛紛貼上照片，笑稱羅斯福路已成「公車停車場」。

蔣萬安今天上午視導信義線東延段動態測試暨工程前被媒體堵訪，對於捷運建設補助、台灣光復節爭議及雙城論壇等議題皆停下腳步回應，但被問及公館圓環工程及塞車等事時，僅表示「謝謝」。

台北市工務局新建工程處說明，當時是廠商要進行地下道側邊的灌漿填平作業，需要封閉車道，但依照交通維持計畫，應是深夜離峰時間才可進行，廠商卻在未經同意下直接封閉車道，接獲通報後立即要求廠商停止作業，後續將進行裁處。