台中東湖公園滯洪池變「生態池」 水面還漂浮著垃圾
台中市議員江和樹接到市民陳情，指大里區東湖公園的滯洪池因積水變成一個大水池，不但漂浮著垃圾，滋生蚊蠅，還四處都黏著粉紅色的福壽螺，實在不好看，希望市府趕緊改善。大里區公所說，已定明天邀集市府建設局和水利局等相關單位會勘。
江和樹說，東湖公園是附近居民的休閒去處，現在沒有下雨，照理應該是乾涸的，但不知為何滯洪池變成了「生態池」？水面上還漂浮著不明泡沫，顯得很髒，要是有小朋友跌入該怎麼辦？
大里區長鄭正忠說，初步研判，滯洪池可能因為有地層下陷，導致排水孔變得較高而影響排水，才造成積水。上周已派人清潔和消毒，避免滋生蚊蠅，明天會和相關單位一同會勘，進一步了解積水無法排出的原因，並加以改善。
