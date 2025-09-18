快訊

男砸40萬做「陰莖增大術」身亡 肇事醫非首次醫死人…上銬畫面曝光

台人變心！LINE被擠下免費通訊APP第一寶座 網友讚它功能完勝

學生時代工友80歲仍在工作 「籃球之神」喬丹超暖幫他付清房貸

台中東湖公園滯洪池變「生態池」 水面還漂浮著垃圾

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市大里區東湖公園的滯洪池因積水變成一個大水池，且四處可見福壽螺。圖／江和樹提供
台中市大里區東湖公園的滯洪池因積水變成一個大水池，且四處可見福壽螺。圖／江和樹提供

台中市議員江和樹接到市民陳情，指大里區東湖公園的滯洪池因積水變成一個大水池，不但漂浮著垃圾，滋生蚊蠅，還四處都黏著粉紅色的福壽螺，實在不好看，希望市府趕緊改善。大里區公所說，已定明天邀集市府建設局和水利局等相關單位會勘。

江和樹說，東湖公園是附近居民的休閒去處，現在沒有下雨，照理應該是乾涸的，但不知為何滯洪池變成了「生態池」？水面上還漂浮著不明泡沫，顯得很髒，要是有小朋友跌入該怎麼辦？

大里區長鄭正忠說，初步研判，滯洪池可能因為有地層下陷，導致排水孔變得較高而影響排水，才造成積水。上周已派人清潔和消毒，避免滋生蚊蠅，明天會和相關單位一同會勘，進一步了解積水無法排出的原因，並加以改善。

台中市大里區東湖公園的滯洪池因積水變成一個大水池，上面漂浮著垃圾和不明泡沫。圖／江和樹提供
台中市大里區東湖公園的滯洪池因積水變成一個大水池，上面漂浮著垃圾和不明泡沫。圖／江和樹提供

滯洪池 江和樹 地層下陷

延伸閱讀

剩1.7萬片風災受損光電板違法棄置 今已完成清運

嘉義滯洪池光電場風災毀損清完 元昱公司900萬元罰款待繳

嘉義新庄滯洪池光電被罰900萬 嘉檢檢察長親至現場關切

嘉義新庄滯洪池光電已被罰900萬 環境部：再不清完政府將接手

相關新聞

12樓海砂屋磁磚崩落成不定時炸彈 板橋林園天廈都更終通過

新北板橋12層樓海砂屋「林園天廈」居民苦盼改建，終於在近日審議通過，待後續核定後即將進入拆除重建階段，居民將告別長期居住...

被當「開心漁場」？北市公園大量死魚除天熱疑有偷放生

台北市內湖碧湖公園，近期陸續發現異常、大量的大魚死亡，還有大尾的大頭鰱魚種。議員陳宥丞、何孟樺等人陸續接獲陳情，專家初步...

新北籌建溪北國道轉運站 地方憂成交通災難

新北市溪北轉運站BOT案打造商務旅館、百貨商場進駐的複合型國道客運轉運站，首次流標後，市府再度公告招商，確定有業者投標。...

新北板橋府中遊龍明開拆 基隆最大天橋最快年底拆

新北板橋府中遊龍天橋去年10月發生電梯墜落事故釀2傷，封閉多時，市府評估後決定拆除，新北養工處敲定19日啟動大梁拆除吊離...

新北好孕專車、生育金加碼 明年起第1胎獎4萬

少子化問題嚴峻，新北市長侯友宜昨在市政會議談到，2017年起出現第二波少子化危機，全台幾乎每年減少1萬名新生兒，牽動托嬰...

台北東園國小棒球隊添利器 捷運共構大樓裡擁室內打擊場

北市東園少棒隊今年勇奪威廉波特世界少棒賽冠軍，斥資10億的東園國小捷運共構大樓昨落成，有校園室內打擊練習場，可同時讓3組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。