12樓海砂屋磁磚崩落成不定時炸彈 板橋林園天廈都更終通過

新北板橋12層樓海砂屋「林園天廈」居民苦盼改建，終於在近日審議通過，待後續核定後即將進入拆除重建階段，居民將告別長期居住於危樓的陰影，迎來新家園。

板橋林園天廈位於板橋府中路及南雅西路2段的街廓，基地規模為635平方公尺，現況為12層樓鋼筋混凝土造建物，現有44戶，該建物1958年完工，屋齡超過30年，2008年經工務局鑑定為海砂屋。當地里長說，海砂屋問題棘手，住戶住得膽戰心驚，且外牆磁磚崩落，成了附近住戶的不定時炸彈。

市府透過都更推動辦公室一路提供專業諮詢及輔導，都更推動師協助住戶在2021年成立更新會，立案後因住戶仍有不同意之意見，市府持續協助開協調會，在2023年取得多數決同意後，申請事業計畫與權利變換計畫報核，歷經市府多方協調與審議程序，終於在今年8月底通過都更大會，未來將新建1棟地上15層地下3層的集合住宅大樓，預計2029年中旬完工。

新北市都更處長康佑寧說，海砂屋具有重建急迫性及必要性，市府除加速海砂屋都更案件審議進程外，也透過提供海砂屋容積獎勵鼓勵民眾重建，增加住戶更新意願。民眾除一般都更也可透過防災都更2.0專案計畫、危老都更等多元重建途徑，讓市民能依照社區需求選擇適宜方式來推動重建作業，截至今年9月12日多元都更案已累積申請2091案，陸續核准1391案。