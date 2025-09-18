聽新聞
被當「開心漁場」？北市公園大量死魚除天熱疑有偷放生
台北市內湖碧湖公園，近期陸續發現異常、大量的大魚死亡，還有大尾的大頭鰱魚種。議員陳宥丞、何孟樺等人陸續接獲陳情，專家初步推測，魚隻大量死亡部分原因是因天熱水溫升高、溶氧量不足，但也非常有可能是被偷放魚、疑惡意放養造成。
議員陳宥丞說，近期民眾陸續陳情，表示內湖區碧湖公園有異常大量的大魚死亡，經專家初判，因為這次死亡漂浮的大魚以往並未出現在碧湖，代表應是近期有人刻意放魚，還可能是放有問題的魚。
陳要求市府完成四點作為，一是儘速打撈、其次是增加曝氣、檢測水質及依法通報查明，是否惡意放魚破壞環境生態。陳說，今天若被惡意棄置的不是疑似有問題的大魚，而是其他攻擊性的兇猛動物，或是任何大量外來種，還可能是有毒的危害環境的物質，將釀成無法想像的危險。
何孟樺也表示，據北市環保局監測水質，DO值（含氧量）都偏低，9月14日是1.62ppm，16日是3.24ppm，看起來應該主要的原因是氣溫升高含氧量不足。環保局稽查車組於114年9月14日12時15分至現場稽查，查時於現場未發現明顯異味及明確汙染源，魚群死亡原因可能為水溫急遽升高或水中溶氧量導致，將另行通報公園處協助處理。
另，9月14日22時環保局也派員至現場稽查，沿湖巡視未發現通報內容的死魚汙染狀況，稽查人員針對該區域水質進行檢測，結果如下水溫為攝氏27.3度，pH值為7.62，DO值為1.62ppm，使用各類重金屬快篩包均未檢出。另9月16日12時50分派員前往現場查察，稽查時巡視湖面僅1隻死魚，目視水色正常且無異味，於現場採樣檢測水溫為攝氏32.8度，pH值為7.27，DO值為3.24ppm，使用各類重金屬快篩包均為未檢出。
