台北東園國小棒球隊添利器 捷運共構大樓裡擁室內打擊場

聯合報／ 記者洪子凱邱書昱／台北報導
北市捷運建設經費遭大砍近60億，交通部則呼籲地方應要扛起更多責任，台北市長蔣萬安痛批，中央在玩兩面手法。圖為蔣萬安在東園國小捷運共構大樓打擊場揮棒。記者許正宏／攝影
北市捷運建設經費遭大砍近60億，交通部則呼籲地方應要扛起更多責任，台北市長蔣萬安痛批，中央在玩兩面手法。圖為蔣萬安在東園國小捷運共構大樓打擊場揮棒。記者許正宏／攝影

北市東園少棒隊今年勇奪威廉波特世界少棒賽冠軍，斥資10億的東園國小捷運共構大樓昨落成，有校園室內打擊練習場，可同時讓3組小球員進行打擊、投捕練習。

該棟大樓地上6層、地下2層的建築內有綜合球場、多功能演藝廳及體適能教室、游泳池等設施，且聯通未來萬大樹林線出入口，市長蔣萬安、球星朱育賢昨出席落成典禮，並體驗打擊練習，蔣萬安說，歷經缺工缺料波折，終於今年順利完工啟用，是重大里程碑之一。

全德里長趙素美表示，對居民來說，不僅有泳池、活動中心等空間，近期一旁的東園街派出所也會搬遷，確實帶給周遭不同的氣象。

大樓落成也代表捷運萬大樹林線第一期距離完工邁進一步，不過，萬大路仍有2車道架設工程圍籬，北市捷運工程局說，配合萬大線加蚋站站體道路復舊施工，採半半施工，陸續撤離圍籬，全部預計2027年底完成。

