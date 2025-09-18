聽新聞
新北好孕專車、生育金加碼 明年起第1胎獎4萬

聯合報／ 記者林媛玲／新北報導
新北市長侯友宜（左）昨在市政會議談生育獎勵計畫，以及調高里基層經費措施。記者林媛玲／攝影
新北市長侯友宜（左）昨在市政會議談生育獎勵計畫，以及調高里基層經費措施。記者林媛玲／攝影

少子化問題嚴峻，新北市長侯友宜昨在市政會議談到，2017年起出現第二波少子化危機，全台幾乎每年減少1萬名新生兒，牽動托嬰、教育及經濟等面向，也攸關城市競爭力，新北市強化婚育政策，明年1月起調升生育獎勵金、好孕專車加碼補助，打造敢婚、願生、能養的幸福城市。

新北民政局長林耀長以「人生每一步 民政都守護」為題做專題報告，談新北生育獎勵金將從現行3萬、4萬、5萬，明年1月起第一胎調升為4萬元、第二胎4.5萬元、第三胎（含）以後5萬元。

根據內政部資料，今年全台8月人口比7月少9593人，相較去年同期（2024年8月）減7萬8265人，連續20個月人口負成長。新生兒今年5月出生數僅8433人創歷史新低；今年1至8月較去年減1.3萬，預估今年全國新生兒數恐怕剩11萬人。

侯友宜說，如何營造友善生育環境是重中之重，不只生育獎勵加碼，新北好孕專車從28趟次提升為36趟次，每趟從200元提高到250元，最高補助到9000元。新北公共托育中心據點也增多，完善托嬰托育環境，是市府努力目標。

「新北就是全國縮影」侯友宜說，新北人口404萬7千多人，1032名里長是反映民意第一線，也是社會安全網重要力量，里基層工作經費級距將從明年起調整，給里長更多支持。

明年起調整里基層工作經費級距，以人口4000人、每年60萬元為基準，每增加3千人即增加5萬元，各里經費從60萬調整為最高110萬元。另為2萬2381名鄰長投保意外險，保障涵蓋意外及醫療需求。

