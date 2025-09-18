新北板橋府中遊龍明開拆 基隆最大天橋最快年底拆

新北板橋府中遊龍天橋去年10月發生電梯墜落事故釀2傷，封閉多時，市府評估後決定拆除，新北養工處敲定19日啟動大梁拆除吊離作業，縣民大道一段（館前西路至民權路）及府中路（縣民大道至南門街）雙向道路將封閉，提醒用路人改走文化路一段。

府中遊龍陸橋是新北市升格以來拆除的第59座人行陸橋，拆完後全市剩95座人行陸橋，陸橋拆除後將進行周邊環境復舊工程，預計10月中旬全部完工，未來府中地區人行空間及行車視線將更寬敞。

新北議員黃淑君指出，府中遊龍每年維護費要上千萬，設備安全堪慮，早就不符合地方需求，拆除後，交通動線安排及行人穿越馬路的秒數，都要符合民眾需求。

新北議員周勝考說，市府既然已決議拆除，就要強化行走安全，當年府中遊龍是板橋地方廟宇捐善用興建，如今要拆除沒有知會地方，做法欠妥。

另，基隆市八堵路、國安路口的人行天橋，是基隆境內現存最大量體的天橋。基隆工務處考量高齡者、身障人士、推嬰兒車或菜籃車民眾使用天橋不便，橋墩也占用人行道空間，最快今年底拆除。全市尚有9座天橋。