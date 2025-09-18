聽新聞
新北籌建溪北國道轉運站 地方憂成交通災難

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北溪北轉運站現況。圖／新北市交通局提供
新北溪北轉運站現況。圖／新北市交通局提供

新北市溪北轉運站BOT案打造商務旅館、百貨商場進駐的複合型國道客運轉運站，首次流標後，市府再度公告招商，確定有業者投標。交通局預定10月中旬辦甄審會議、年底簽約，後續廠商將辦都市設計審議與申請建照，拚明年10月底或11月初動工。地方憂心未來交通打結。

新莊北側知識產業園區周邊發展快速，轉運與商業需求大增，加上大漢溪以北地區長期缺乏國道轉運站，交通局在捷運新北產業園區站旁，規畫以BOT民間促參模式打造溪北客運轉運站，移轉37條非通勤型中長途國道客運路線。

交通局表示，現址A、B兩基地規畫24席大客車月台及候車設施，及700多格汽車位、上千格機車位的停車場等，引入民間投資約60億元，強化溪北交通運轉及區域生活機能。

7月首次公告招商，當時有1名業者投標，因缺少不可補件資料致流標，市府重新公告，全案上周截標，確定有業者投標。

交通局簡技吳政諺說，10月中旬將辦甄審會議、年底簽約，規畫大客車進出動線不會經過新北大道與五工路，都市計畫也研議將福慧路拓寬成雙向四車道；連接五股交流的新五路也有拓寬計畫，設置大客車公共運輸專用道。

基地臨近五工路、新北大道，尖峰常壅塞，議員陳明義憂「怕會變成災難」，他說，該處是環狀線、機捷交會處停車場用地，重點應放在停車位，而不是百貨公司或旅館，且國道客運引入此處恐造成交通大亂。議員李宇翔持樂觀態度，他說，該案從朱立倫時代到侯友宜任期快結束了，終於有業者投標，可望促進地方繁榮。

交通局規畫行車路線改從福慧路進、五工路，避免行人與車輛交織，也將打造立體行人空橋系統，除連接捷運站，新北大道思源路聯通空橋，並連接周邊開發案。

停車場 朱立倫 陳明義 李宇翔 侯友宜 環狀線 國道客運 都市計畫

