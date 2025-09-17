倡殯葬自主 新北推身後關懷免費人生最後一哩路

快訊

中央社／ 新北17日電

新北市府民政局今天表示，提倡殯葬自主，無後顧之憂，推動身後關懷，協助市民走完人生最後一哩路；審核通過後，從往生至冰存、聯合奠祭、多元環保葬等，一條龍免費協助後事。

民政局長林耀長今天在市政會議專題報告，他提及，為了提倡節約簡葬節能減碳，開辦市民聯合奠祭，提供殮殯奠祭儀式及火化等，20項免費服務項目。

民政局統計，民國96年至今至今年8月為止，共4702人完成聯合奠祭儀式。另外，因應少子化趨勢，為了提倡殯葬自主，無後顧之憂，也讓子女在親人過世後，不會無所適從，推動市民身後關懷計畫。

林耀長說，透過網路與臨櫃申請，審核後，會發給身後關懷卡，一旦往生後，家屬可以一通電話給新北市府殯葬處，立即提供接送遺體、冰存及後續的殮葬、聯合奠祭儀式，最後以多元環保葬方式，協助市民走完人生最後一哩路，全程免費。

林耀長說，他自己也已經申請辦理身後關懷，以後不必勞煩子女傷腦筋。目前，已經核准2835人的申請。

另外，面對高齡化社會帶來的治喪需求，也推動優化殯葬設施，整體改善新北市立殯儀館、調整周邊停車需求，改善火化場周邊環境，與增設殯葬設施。

市長侯友宜聽取報告後表示，面對現今少子化浪潮，人口負成長已成為國安危機，並將衝擊托嬰、托幼、幼兒園與學生人數，甚至影響國力運作。

他表示，婚育政策是市府推動重點，需跨局處鼓勵生育，讓年輕人敢生、願意養。市府提升生育獎勵金，增加補貼「好孕專車」的趟次，以減輕家長在育兒經濟上的負擔，希望從懷孕就開始照顧，打造孕婦友善環境。

