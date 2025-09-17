「台北市停班課」訊息是「測試」? 北市府以圖為證打臉中央

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
人總發布「台北市停班課」訊息有明確標示「測試」但北市府公布比較圖反駁。圖/北市府提供
台北市行動防災App昨天推播錯誤的停班停課通知，台北市政府稱背後與行政院人事行政總處有關，但人總說已明確標示「測試」，但北市行動防災App未正確辨識就公告，導致社會大眾誤信。北市則公布圖示，並無「系統測試」文字提醒。

人事總處指出，上午與國家災害防救科技中心的「民生示警公開資料平台」系統進行介接訊息優化測試，並依平台介接規範發布一則「台北市停班課」的測試訊息，已明確標示為「測試」；但北市府行動防災App在自動爬取平台資料時，未正確辨識「測試」標記，就直接公告訊息，導致社會大眾誤信。

針對行政院人事行政總處回應，今天發佈之「台北市停班課」訊息已明確標示為「測試」，北市消防局公布圖示反駁。

消防局指出，有關民生示警公開資料平臺測試部分，通常會在文本中加註提醒文字，如「測試內容」、「演練」等，民眾收到此類測試的推播訊息可明確辨別為系統測試。

另外，經查行政院人事行政總處過去在112年8月2日、114年5月16日進行系統測試時，皆有在文本內容明確註記相關「測試」文字，台北市行動防災App也都正常自動推播該測試訊息。

消防局指出，然而，今日行政院人事行政總處進行NCDR民生示警公開資料平台之停班課訊息測試，並未在文本內容中註記「測試」文字，致使本市行動防災APP和其他防災APP自動轉發推播後引起民眾誤解。消防局將向中央進一步了解原因，並避免再發生類似事件造成民眾困擾。

