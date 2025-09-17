快訊

2025全國古蹟日...走讀新北了解「煤說過的故事」 體驗當小礦工

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市文化局響應2025全國古蹟日，推出以礦業文化資產為核心的「煤說過的故事」系列活動。記者江婉儀／攝影
新北市文化局響應2025全國古蹟日，推出以礦業文化資產為核心的「煤說過的故事」系列活動。今年以新登錄的新平溪煤礦歷史建築群為基地，與新平溪煤礦博物園區合辦小小礦工體驗營，實境體驗礦業文化現場，並與基隆、台北及桃園跨市合作，串聯校園學子共同體驗。

新北市文化局長張䕒育表示，全國古蹟日精神在於讓古蹟「可親近、可理解、可參與」，新北以小旅行、導覽與跨域合作，將礦業記憶與生活日常重新連結。

「煤說過的故事」三大主題活動包括「礦業文化歷史現場模擬體驗」、「煤礦文化推廣教育」以及「多元文化路徑走讀」。「礦業文化歷史現場模擬體驗」以新平溪煤礦博物館為基地，為校園學生專場活動，並與基隆、台北及桃園跨市校園合作，帶領學童親臨坑道，理解產業與地景如何形塑地方生活。

「煤礦文化推廣教育」包括10月4日瑞芳水湳洞、11日新店、12日鶯歌、19日瑞芳、25日樹林與26日平溪，透過專業導覽，以產業遺構、運輸系統與聚落演變勾勒礦業文明的完整脈絡。

「多元文化路徑探索」，則帶領民眾走訪板橋花茶、三峽老街、淡水石化、中和文資路徑、新莊廟街等，從飲食、宗教、街區樣態到產業故事，體會新北多樣文化景觀的日常。此外， 還有11月1日走讀斬龍山考古遺址文化公園，11月2日探訪不義遺址—國家人權博物館，以考古與近現代人權記憶，延展文化資產的公共對話。

文化局表示，「煤說過的故事」文資走讀活動將於9月18日中午12時開放民眾線上報名(https://linktr.ee/s_hsu_studio)，共16場次，每場次20人，額滿為止。

新北市文化局響應2025全國古蹟日，推出以礦業文化資產為核心的「煤說過的故事」系列活動。記者江婉儀／攝影
