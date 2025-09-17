快訊

新北淡水聖賢祠中元法會42里聯合贊普 議員捐萬斤白米

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
聖賢祠中元普渡首次聯合淡水區42里，市議員也一同共襄盛舉。 圖／紅樹林有線電視提供
聖賢祠中元普渡首次聯合淡水區42里，市議員也一同共襄盛舉。 圖／紅樹林有線電視提供

農曆七月，除了是一般傳統民俗鬼月，也是中元普渡好兄弟的日子，淡水區公所日前在公有納骨塔聖賢祠，舉辦一年一度的中元普渡法會，現場不只是有請到法師率領區公所同仁在聖賢祠大廳舉辦法會，淡水區里長聯誼會更首度共同準備贊普品，還有市議員蔡錦賢捐萬斤白米一同普渡，還能夠將這些物資捐給弱勢。

淡水區長陳怡君表示，現場會同各民代、里長及公所同仁，參與法會、共同普施，現場提供飲用水、紙錢集中袋、紙錢集中焚燒等服務，今年中元普渡在聖賢祠不只是舉辦法會提供民眾聯合祭拜祖先，更首次聯合淡水區42里，共同普渡，代表著能夠祭拜淡水區祖先庇佑市民平安，也讓這傳統民俗文化，從里開始創新，還可以做公益。此外市議員蔡錦賢也一同共襄盛舉。

市議員蔡錦賢表示，民間信仰祭祖活動是不可缺少的傳統，對先人的懷念更是人向善的根基，中元祭拜普渡也是傳統文化的一環，這次準備1萬斤的白米不只是參與共同聯合贊普，更要把這些白米來發給弱勢做公益發散愛心，誠心祈求合境平安。

