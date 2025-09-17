結合新北汐止崇德里做愛心 福智普渡法會供品捐弱勢

如何讓長輩更健康，汐止區崇德里和福智佛教基金會聯合開辦社區銀髮據點，安排多元課程，讓長者動動手也動動腦，而農曆七月，今(17)日福智佛教基金會也將普渡法會的供品禮盒，捐贈給崇德里的弱勢家庭，裡面有麵條、罐頭、餅干等生活物資，希望讓他們感受到社會的溫暖。

崇德里長蘇宏杰表示，很感謝福智佛教基金會結合里仁生機，提供禮盒以及開辦健康課程關心里內長輩，也分享佛教的一些道理跟精神，並且在七月感恩月的時候，提供里內30盒的禮盒、還有區公所提供8盒的禮盒，一起關心崇德里的弱勢族群，接下來會把禮盒依照弱勢的名單，一一送給里內需要的家庭，讓愛心發揚光大。

福智佛教基金會班長顏芳緣提到，很開心今天能來崇德里參加活動，福智佛教基金會走入社區，帶著長輩一起學習，今天則是因為今年中元普渡辦法會，有一些供品禮盒要送給弱勢，請蘇里長協助捐給需要的里民。

福智佛教基金會在汐止崇德里開課一年的時間，鼓勵長輩多多走出家門，來到活動中心一起運動或是做些手工藝，生活更豐富有趣也更健康，里民說，這段時間上課學了很多，尤其福智佛教基金會分享一些佛法，心都變的很善良，心存慈悲心、說好話，讓自己收獲很多。