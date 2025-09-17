「台北非常Live」點亮夜經濟 逾6千人次參與

台北市文化局今天表示，2025 TRENDY TAIPEI潮台北系列活動之一的「台北非常Live！」，串聯22間場館，從8月8日到9月7日展開57場音樂演出，逾6000人次參與，點亮台北夜經濟。

台北市文化局發布新聞指出，「台北非常Live！」已於9月7日圓滿劃下句點，約1個月期間的57場演出，形式、曲風多元，包含地下音樂、爵士、電子實驗、手碟沉靜療癒，以及日系地下偶像，甚至結合影像與嘻哈饒舌文化，吸引超過6000人次參與，開啟夜經濟。

文化局說，參與演出的音樂人，從在地到國際音樂人，橫跨了10國、高達70組；不僅吸引在地台北市民參與，不少外地、海外遊客在台北各景點、旅宿及旅遊服務中心看到「台北非常Live！場館地圖」後，紛紛把握時機前往參加。

文化局舉例，來自桃園的遊客，對近距離觀賞爵士演出的感染力、餐酒美食讚不絕口，直呼將再帶朋友一同前往；也有來自台中、台南的遊客，沉浸在台北最資深場館EZ5 Live House，聆聽華語金曲的美好；還有美國、日本、澳洲等國旅客共享這場盛會。

「台北非常Live！」展演活動雖已結束，文化局說，這22間場館仍持續音樂演出，歡迎民眾、樂迷持續支持，前往感受現場音樂的魅力。

文化局補充，展館名單包含Sappho Live Jazz、吉合音樂、延聲音樂、SMEXY音樂餐廳、China Pa Dining& Live Music、吾家音樂展演空間、河岸留言西門紅樓展演館、Super 346 Live House、雅痞書店、MOONDOG、角落音樂餐廳Music Corner。

以及禪托邦餐酒館 Zentopia Taipei、樂悠悠之口光復南、角落文創展演空間Corner House、野地方 WildLab、法米莉亞魔法俱樂部Familia、Oldie Goodie LiveBar、後台咖啡Backstage Cafe、EZ5 Live House、紅房餐酒館、存在音樂信義店、PIPE Live Music。