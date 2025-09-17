預防跌倒 新北汐止東勢、宜興里長輩測骨質密度
老人家預防跌倒很重要，汐止健康促進會結合汐止國泰醫院辦理骨密檢測活動，今(17)日骨質密度篩檢車就開到了東勢、宜興市民活動中心，希望長輩透過專業的檢查，了解自己的骨質密度狀況，預防跌倒。
汐止區長林慶豐表示，今天非常感謝汐止健康促進協會在東勢、宜興市民活動中心舉辦骨質密度檢測，也感謝汐止國泰醫院結合相關的醫療資源，幫助里內及社區的長者，關心他們的健康，今天是針對骨質密度做檢查，老人需要防跌，希望長輩能注意自己的骨質密度。
汐止健康促進協會理事長楊清風指出，協會長期關心汐止老人的健康，這次到東勢里及宜興里辦骨密檢測，主要是希望照顧到汐止每一個角落的老人家，希望大家活的健康平安。
東勢里長賴一山說，要感謝健康促進協會以及汐止國泰醫院，安排今天的骨質密度篩檢，對於長者骨質疏鬆的關心，而且報名相當的踴躍，很快額滿，而且還有排後補的。
宜興里長陳清溪也說，協會辦骨質密度檢查很好，對於老人家很有幫助，里民都很踴躍參加，了解自己的骨質密度，預防跌倒。
