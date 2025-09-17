快訊

明天水氣最多！準颱「樺加沙」下周恐觸陸 最快這日晚間海陸警齊發

富爸爸作者清崎：ETF是輸家在玩的 川普行政命令將推升「三種」資產

曾登金曲獎獻唱《咒術迴戰》主題曲 樂團King Gnu主唱井口理結婚了

聽新聞
0:00 / 0:00

新北淡水文中四沙崙棒壘球場 議員爭取收費有望減半

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
價格更加親民，期盼有效降低在地球友的使用門檻，擴大基層棒球運動參與。 圖／紅樹林有線電視提供
價格更加親民，期盼有效降低在地球友的使用門檻，擴大基層棒球運動參與。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水區沙崙文中四棒壘球場過去合併場地費與清潔費，8小時使用最高達13,000元，不僅高於新北多處灘地棒壘球場，也超越許多標準棒壘球場收費。新北市議員鄭宇恩日前要求市府檢討，後續也確認教育局將修訂收費標準，將可大幅度的降低，對基層球隊與社區親子球聚都是實質減輕負擔，也有助於提升北海岸地區對棒球運動的參與。

鄭宇恩指出，沙崙棒壘球場升格前原就屬於鎮公所興建的社區棒球場，儘管場地設施相對陽春，卻是淡水地區可及性最高的棒壘球練習場地，過去偏高的費率也讓淡水棒球運動愛好者只能往其他行政區移動，場地幾乎閒置。因此這次將明確增列500元/時的級距，讓價格更加親民，在回歸到場地本質的同時，也能擴大青少年及社區球友使用。

市議員鄭宇恩表示，教育局將修訂《新北市立高級中等以下學校校園場地使用收費標準》規定，增列「簡易棒壘球場」項目，預計每小時500元(原套用「正規棒壘球場」每小時1,000元)，並維持學生團體或公益用途得再享半價優惠。若以8小時租用僅場地費計算，過去高達8,000元，未來比照簡易場地計算可降至4,000元，若為學生或公益用途，最低可至2,000元，實際收費與生效日期請以教育局正式公告為準。也期盼有效降低在地球友的使用門檻，擴大基層棒球運動參與。

淡水 教育局

延伸閱讀

新北淡水第一漁港新設YouBike站 觀光遊淡水更便利

新北7行政區名列低度用電區 學者議員憂空戶惡化

新北淡水公司田溪步道健行釀意外 議員籲通盤檢討

新北機構疑兒少性侵案 議員要求檢討安置量能

相關新聞

「台北市停班課」訊息是「測試」？ 北市府以圖為證打臉中央

台北市行動防災App昨天推播錯誤的停班停課通知，台北市政府稱背後與行政院人事行政總處有關，但人總說已明確標示「測試」，但...

新北貢寮雙玉里連十年獲五星環境認證 感恩餐會回饋里民

新北市貢寮區雙玉里今年參與新北市舉辦的「里環境認證」競賽，並且連續十年榮獲五星級認證殊榮，展現地方在環境維護與社區營造方面的卓越成績，因此雙玉里今(17)日也特別舉辦一場「感恩餐會」，藉以表達對全體里民與志工長年辛勞的感謝。

新學期新氣象！ 新北三芝區公所把階梯改善成友善廊道

新學期新氣象！三芝區公所將公所旁通往三芝國小與三芝國中的廊道大改造，將原本都是階梯的步道改成友善的坡道，加以防滑的彩色柏油上色做造型，讓往來的學子與鄉親行走既安全又有好心情。落成啟用後，三芝公所還貼心的搭起聰明門舉辦發送文昌筆的祝福儀式，祝福走過繽紛步道的學子們都可以擁有好的學業成績。

新北淡水文中四沙崙棒壘球場 議員爭取收費有望減半

淡水區沙崙文中四棒壘球場過去合併場地費與清潔費，8小時使用最高達13,000元，不僅高於新北多處灘地棒壘球場，也超越許多標準棒壘球場收費。新北市議員鄭宇恩日前要求市府檢討，後續也確認教育局將修訂收費標準，將可大幅度的降低，對基層球隊與社區親子球聚都是實質減輕負擔，也有助於提升北海岸地區對棒球運動的參與。

預防跌倒 新北汐止東勢、宜興里長輩測骨質密度

老人家預防跌倒很重要，汐止健康促進會結合汐止國泰醫院辦理骨密檢測活動，今(17)日骨質密度篩檢車就開到了東勢、宜興市民活動中心，希望長輩透過專業的檢查，了解自己的骨質密度狀況，預防跌倒。

結合新北汐止崇德里做愛心 福智普渡法會供品捐弱勢

如何讓長輩更健康，汐止區崇德里和福智佛教基金會聯合開辦社區銀髮據點，安排多元課程，讓長者動動手也動動腦，而農曆七月，今(17)日福智佛教基金會也將普渡法會的供品禮盒，捐贈給崇德里的弱勢家庭，裡面有麵條、罐頭、餅干等生活物資，希望讓他們感受到社會的溫暖。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。