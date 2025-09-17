新北淡水文中四沙崙棒壘球場 議員爭取收費有望減半

淡水區沙崙文中四棒壘球場過去合併場地費與清潔費，8小時使用最高達13,000元，不僅高於新北多處灘地棒壘球場，也超越許多標準棒壘球場收費。新北市議員鄭宇恩日前要求市府檢討，後續也確認教育局將修訂收費標準，將可大幅度的降低，對基層球隊與社區親子球聚都是實質減輕負擔，也有助於提升北海岸地區對棒球運動的參與。

鄭宇恩指出，沙崙棒壘球場升格前原就屬於鎮公所興建的社區棒球場，儘管場地設施相對陽春，卻是淡水地區可及性最高的棒壘球練習場地，過去偏高的費率也讓淡水棒球運動愛好者只能往其他行政區移動，場地幾乎閒置。因此這次將明確增列500元/時的級距，讓價格更加親民，在回歸到場地本質的同時，也能擴大青少年及社區球友使用。

市議員鄭宇恩表示，教育局將修訂《新北市立高級中等以下學校校園場地使用收費標準》規定，增列「簡易棒壘球場」項目，預計每小時500元(原套用「正規棒壘球場」每小時1,000元)，並維持學生團體或公益用途得再享半價優惠。若以8小時租用僅場地費計算，過去高達8,000元，未來比照簡易場地計算可降至4,000元，若為學生或公益用途，最低可至2,000元，實際收費與生效日期請以教育局正式公告為準。也期盼有效降低在地球友的使用門檻，擴大基層棒球運動參與。