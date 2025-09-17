新學期新氣象！ 新北三芝區公所把階梯改善成友善廊道

新學期新氣象！三芝區公所將公所旁通往三芝國小與三芝國中的廊道大改造，將原本都是階梯的步道改成友善的坡道，加以防滑的彩色柏油上色做造型，讓往來的學子與鄉親行走既安全又有好心情。落成啟用後，三芝公所還貼心的搭起聰明門舉辦發送文昌筆的祝福儀式，祝福走過繽紛步道的學子們都可以擁有好的學業成績。

三芝區長賴小萍表示，學童的安全是我們最重要的考量。此通勤廊道整修不只是將階梯移除，更是將步道打造成一條兼具安全、美觀與教育意義的彩色通學廊道。不僅鋪設了防滑的彩色柏油，讓學童走得更穩、更開心，廊道的繽紛色彩也讓上學途徑更加充滿活力。

因為兩端地勢的高地差，原本的廊道上有好多階的階梯，不僅對低年級學童、身障人士或推著娃娃車的家長造成不便，雨天時亦潛藏濕滑的危險。為此，三芝區公所積極爭取經費，將通勤廊道進行全面性改善設計，使學生通勤及民眾使用更具安全便利性。

三芝國小校長許文勇說，非常感謝區公所為學童們打造了這麼棒的通學環境，這條廊道改善不僅解決了長久以來潛在的安全問題，聰明門與文昌筆的巧思更賦予了這條通道特別的意義，相信能激勵孩子們更熱愛學習，也讓家長們更放心。

現在全新改造落成的廊道，不但是全友善的斜坡設計，還在地坪上加入了繽紛色彩的壓花意象，充滿三芝區的地方特色。海洋藍色為底色，有櫻花、有夕陽落日的美景意象，讓不論是學生還是民眾走過都可以輕鬆的一覽三芝家鄉的特色。除此之外，為了通行安全，特別採用防滑的彩色柏油，就是要讓往來的民眾與學子安心、安全並充滿繽紛的度過每一天。