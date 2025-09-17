新北貢寮雙玉里連十年獲五星環境認證 感恩餐會回饋里民
新北市貢寮區雙玉里今年參與新北市舉辦的「里環境認證」競賽，並且連續十年榮獲五星級認證殊榮，展現地方在環境維護與社區營造方面的卓越成績，因此雙玉里今(17)日也特別舉辦一場「感恩餐會」，藉以表達對全體里民與志工長年辛勞的感謝。
為了回饋鄉親，里長特別將獎金的一部分挹注活動，邀請總鋪師辦桌，與里民們共享豐盛美食，場面溫馨熱鬧。活動不僅是里民交流感情的好機會，更是對大家長年付出的肯定與鼓勵。
感恩餐會現場包括貢寮區公所團隊、立法委員廖先翔服務處及市議員林裔綺服務處皆派員到場共襄盛舉，向雙玉里表達祝賀之意，也感謝地方志工長期投入社區環保與公共事務，攜手打造美好家園。
雙玉里長吳永彬表示，能夠連續十年獲得五星級認證，靠的是每一位里民的努力與支持。未來也將持續推動更多環境與社區關懷計畫，讓雙玉里成為宜居宜人的模範社區。
