北市指防災App出包全因中央 人總駁明確標「測試」：北市未辨識

台北市行動防災APP今天推播錯誤的停班停課通知，北市指與行政院人事行政總處有關。人總說，今天依「民生示警公開資料平台」規範發布「台北市停班課」測試訊息，已明確標示「測試」，但北市行動防災App未正確辨識就公告。

台北市議員顏若芳接獲民眾通報，指台北市行動防災APP今天推播2則停班停課通知。市府表示，未發布停班課，錯誤訊息已移除，經查是與「國家災害防救科技中心NCDR」有關。

北市消防局說，今天與「國家災害防救科技中心NCDR」民生警示平台連動的多個防災APP發出停班停課訊息，經追查，後端訊息顯示是行政院人事行政總處透過NCDR自動轉發訊息推播至防災APP所致。

人事總處透過新聞稿回應指出，今天上午與國家災害防救科技中心的「民生示警公開資料平台」系統進行介接訊息優化測試，並依平台介接規範發布一則「台北市停班課」的測試訊息，並已明確標示為「測試」。但北市府行動防災App在自動爬取平台資料時，未正確辨識「測試」標記，就直接公告訊息，導致社會大眾誤信。

人事總處強調，這次訊息僅供系統測試，並非真實防災資訊，請民眾無須誤解或恐慌。同時，也呼籲相關單位系統在引用或轉載公開平台資料時，應完整檢核訊息屬性，避免錯誤資訊對民眾造成不必要困擾。