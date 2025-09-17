快訊

謝欣穎優雅酸「妄語」 王柏傑認分手但「扯他潑酒不能忍」

澳洲男在北捷喝飲料遭制止怒比中指 台籍男亮刀揮舞移送法辦

下班注意！8縣市大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

北市指防災App出包全因中央 人總駁明確標「測試」：北市未辨識

中央社／ 台北17日電
北市議員顏若芳接獲民眾通報，台北市政府開發的「行動防災APP」在今天中午12時04分、12時27分連續推播2則停班停課通知。圖／取自顏若芳臉書
北市議員顏若芳接獲民眾通報，台北市政府開發的「行動防災APP」在今天中午12時04分、12時27分連續推播2則停班停課通知。圖／取自顏若芳臉書

台北市行動防災APP今天推播錯誤的停班停課通知，北市指與行政院人事行政總處有關。人總說，今天依「民生示警公開資料平台」規範發布「台北市停班課」測試訊息，已明確標示「測試」，但北市行動防災App未正確辨識就公告。

台北市議員顏若芳接獲民眾通報，指台北市行動防災APP今天推播2則停班停課通知。市府表示，未發布停班課，錯誤訊息已移除，經查是與「國家災害防救科技中心NCDR」有關。

北市消防局說，今天與「國家災害防救科技中心NCDR」民生警示平台連動的多個防災APP發出停班停課訊息，經追查，後端訊息顯示是行政院人事行政總處透過NCDR自動轉發訊息推播至防災APP所致。

人事總處透過新聞稿回應指出，今天上午與國家災害防救科技中心的「民生示警公開資料平台」系統進行介接訊息優化測試，並依平台介接規範發布一則「台北市停班課」的測試訊息，並已明確標示為「測試」。但北市府行動防災App在自動爬取平台資料時，未正確辨識「測試」標記，就直接公告訊息，導致社會大眾誤信。

人事總處強調，這次訊息僅供系統測試，並非真實防災資訊，請民眾無須誤解或恐慌。同時，也呼籲相關單位系統在引用或轉載公開平台資料時，應完整檢核訊息屬性，避免錯誤資訊對民眾造成不必要困擾。

行政院 北市府 顏若芳 停班停課

延伸閱讀

北市防災APP推播停班課 北市府：錯誤訊息已移除

雲林防震觀摩研習 張麗善：防災扎根打造韌性家園

台北市「行動防災APP」出包？結果大轉彎 出包的是中央

北市「行動防災APP」出包？議員踢爆今連推播2則停班課通知

相關新聞

北市防災App推播停班課與中央有關？人總：明確標示測試

台北市行動防災APP今天推播錯誤的停班停課通知，台北市政府稱背後與行政院人事行政總處有關。人總說，今天依「民生示警公開資...

北市指防災App出包全因中央 人總駁明確標「測試」：北市未辨識

台北市行動防災APP今天推播錯誤的停班停課通知，北市指與行政院人事行政總處有關。人總說，今天依「民生示警公開資料平台」規...

貨輪擱淺野柳岬10個多月...今成功拖帶前往韓國 岸上還有50多噸殘骸待清

擱淺在野柳岬的中國大陸籍「鈺洲啟航輪」，歷經10多月善後作業，今天下午3時啟程拖往韓國處置，正式宣告解除擱淺可能造成的海...

省城隍廟中元普度祈安祭典 蔣萬安每年中元必參與

臺北市長蔣萬安16日出席臺北市臺灣省城隍廟舉辦的「114年度臺北市中元普度祈安祭典」，與現場信眾一同祈福。他表示，每年中元節期間都會親自前來參與，不僅向鄉親朋友們問候祝福，也誠心祈求省城隍廟庇佑臺北市

影／淡水公園自救會擅闖警消大樓工地直播抗議 警方強制帶離法辦

時代力量黨發言人鄭宇焱與新北市淡水公七公園自救會成員，今天上午未經同意進入警消共構大樓工地開直播拉布條呼口號抗議，經溝通...

北市拆公館圓環頻遭造謠攻擊 蔣萬安表態：該採取行動就要採取

北市上周六開拆公館圓環，頻頻遭不實訊息攻擊。台北市長蔣萬安昨在市政會議裁指示，有許多不實的訊息，有些是根本憑空造謠，必須...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。