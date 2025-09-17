貨輪擱淺野柳岬10個多月...今成功拖帶前往韓國 岸上還有50多噸殘骸待清

擱淺在野柳岬的中國大陸籍「鈺洲啟航輪」，歷經10多月善後作業，今天下午3時啟程拖往韓國處置，正式宣告解除擱淺可能造成的海洋生態危機。

鈺洲啟航貨輪去年載運1部橋式起重機、2部橋式卸貨機駛入基隆港，停靠碼頭時發生碰撞事故，船上的起重機受損，在碼頭作業的起重機傾倒，未能交貨。

相關各方展開賠償協商作業後，鈺洲啟航輪去年10月29日清晨，在康芮颱風來襲前駛出基隆港後，因動力不足棄船，船上17人獲救，貨輪31凌晨擱淺在野柳岬。船上有280噸料油，引發可能漏油汙染海洋危機。

鈺洲啟航貨輪船東放棄權利後，由國際船東互保協會（P&I）研商善後方案，在拆解3部橋式機後，研擬拖離岸際計畫，並在今天下午成功拖離，帶往水深約40公尺處海域靜置48小時。

鈺輪擱淺危機引發國人關注，交通部長陳世凱去年10月31日、11月12日和今年6月10日，三度前往現場了解善後作業進度。航港局長葉協隆自今年6月起，每周召開船貨移除進度控管會議，原訂8月底移除船體，但因7月連續颱風侵襲及低氣壓影響延遲。

移除團隊掌控海氣象預報，把握時間趕工，並克服船體傾斜、切割及吊掛重心計算、惡劣海象等技術與環境障礙，9月初移除船上的橋式機，為船體浮揚脫淺奠定作業環境。