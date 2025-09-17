快訊

台北101將再放「千萬級」國慶煙火 賈永婕：首次有500架無人機

獨／高雄馬頭山國有地遭埋廢鋁渣「清運進度0」 5千萬清運費恐全民埋單

影／狠砍前女友數十刀奪命 台中17歲少年下午訊後移送少年法庭

省城隍廟中元普度祈安祭典 蔣萬安每年中元必參與

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

北市蔣萬安16日出席臺北市臺灣省城隍廟舉辦的「114年度臺北市中元普度祈安祭典」，與現場信眾一同祈福。他表示，每年中元節期間都會親自前來參與，不僅向鄉親朋友們問候祝福，也誠心祈求省城隍廟庇佑臺北市四時無災、八節有慶，市民安居樂業、平安健康。

蔣萬安市長指出，省城隍廟守護臺北超過140年，即使城牆早已不復存在，城隍老爺依舊是地方重要的精神支柱與信仰中心，也象徵臺北的城市精神。每年臺灣媽祖文化節，省城隍廟都會在北門迎接來自三芝的金面媽祖，展現地主之誼；自2006年起，更號召全臺各地城隍廟成立全國城隍廟聯誼會，今年更擴大規模，正式成立中華城隍文化總會，投入更多社會公益資源。

蔣萬安市長提到，省城隍廟在去年0403花蓮地震發生後，立即捐助1,000萬元協助災後復原，展現無私大愛；同年更獲選為臺北市績優宮廟，捐助地方善款高達5,900萬元，善行足跡遍及各縣市，包含捐贈消防水箱車、住警器至彰化縣與連江縣，協助離島民眾，愛心延伸各個角落，令人由衷敬佩。

聚傳媒

北市 城隍廟 蔣萬安

延伸閱讀

北市拆公館圓環頻遭造謠攻擊 蔣萬安表態：該採取行動就要採取

公館圓環將拆除 蔣萬安：無懼壓力堅持做對的事

斥資逾10億！東園國小共構大樓今落成 擁全國第一座校園室內打擊場

北市東園國小新大樓落成 棒球典藏館傳承冠軍精神

相關新聞

影／淡水公園自救會擅闖警消大樓工地直播抗議 警方強制帶離法辦

時代力量黨發言人鄭宇焱與新北市淡水公七公園自救會成員，今天上午未經同意進入警消共構大樓工地開直播拉布條呼口號抗議，經溝通...

北市拆公館圓環頻遭造謠攻擊 蔣萬安表態：該採取行動就要採取

北市上周六開拆公館圓環，頻頻遭不實訊息攻擊。台北市長蔣萬安昨在市政會議裁指示，有許多不實的訊息，有些是根本憑空造謠，必須...

普發1萬元 台高檢11點共識跨部門打詐 強力偵辦黑幫參與、成少共犯

立法院三讀通過普發1萬元現金政策，行政院成立跨部會推動小組用以打擊詐欺犯罪，台灣高等檢察署今日跨部門會議取得11點共識，...

省城隍廟中元普度祈安祭典 蔣萬安每年中元必參與

臺北市長蔣萬安16日出席臺北市臺灣省城隍廟舉辦的「114年度臺北市中元普度祈安祭典」，與現場信眾一同祈福。他表示，每年中元節期間都會親自前來參與，不僅向鄉親朋友們問候祝福，也誠心祈求省城隍廟庇佑臺北市

台北市「行動防災APP」出包？結果大轉彎 出包的是中央

北市今天無颱風、無豪雨，但北市議員接獲民眾通報，台北市政府開發的「行動防災APP」在今天連續推播2則停班停課通知。台北市...

公館圓環將拆除 蔣萬安：無懼壓力堅持做對的事

台北市公館圓環將在地下道填平後拆除，台北市長蔣萬安今天表示，安全是最優先的考量，期許局處員工堅持對的事情、勇敢做該做的事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。