省城隍廟中元普度祈安祭典 蔣萬安每年中元必參與

臺北市長蔣萬安16日出席臺北市臺灣省城隍廟舉辦的「114年度臺北市中元普度祈安祭典」，與現場信眾一同祈福。他表示，每年中元節期間都會親自前來參與，不僅向鄉親朋友們問候祝福，也誠心祈求省城隍廟庇佑臺北市四時無災、八節有慶，市民安居樂業、平安健康。

蔣萬安市長指出，省城隍廟守護臺北超過140年，即使城牆早已不復存在，城隍老爺依舊是地方重要的精神支柱與信仰中心，也象徵臺北的城市精神。每年臺灣媽祖文化節，省城隍廟都會在北門迎接來自三芝的金面媽祖，展現地主之誼；自2006年起，更號召全臺各地城隍廟成立全國城隍廟聯誼會，今年更擴大規模，正式成立中華城隍文化總會，投入更多社會公益資源。

蔣萬安市長提到，省城隍廟在去年0403花蓮地震發生後，立即捐助1,000萬元協助災後復原，展現無私大愛；同年更獲選為臺北市績優宮廟，捐助地方善款高達5,900萬元，善行足跡遍及各縣市，包含捐贈消防水箱車、住警器至彰化縣與連江縣，協助離島民眾，愛心延伸各個角落，令人由衷敬佩。

