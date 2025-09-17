影／淡水公園自救會擅闖警消大樓工地直播抗議　警方強制帶離法辦

時代力量黨發言人鄭宇焱與新北市淡水公七公園自救會成員，今天上午未經同意進入警消共構大樓工地開直播拉布條呼口號抗議，經溝通協調無效，警方將4男、5女強制帶離現場，並依妨害自由、強制罪嫌移送士林地檢署偵辦。

新北市政府因應淡海新市鎮開發，選定在淡海輕軌濱海沙崙站旁的公七自然公園一隅興建淡水警分局新市派出所、交通警察大隊淡海捷運分隊、消防局淡海分隊共構大樓，引起部分民眾強烈反對，認為會影響交通、破壞環境生態，組成自救會多次陳情抗議、協商難以取得共識，工程歷經7次流標才發包出去，並於去年12月27日動工。後來自救會提行政訴訟並聲請停止執行，今年2月14日被台北高等行政法院裁定駁回聲請。

昨天下午自救會曾到工區外舉布條陳情，警方派員到場維持秩序，保障其合法訴求表達權利，活動於傍晚結束，今天上午8時許，時力黨發言人鄭宇焱、研究員林靖豪與自救會長林彥廷等9人，直接越過圍籬進入工地開直播拉布條抗議，警方獲報到場。

淡水警分局指出，自救會成員擅闖工地影響施工且對自身產生危害，經2次協調明確告知工地已依法取得建照開工，民眾可合法表達意見，但阻擋、破壞或妨礙施工已逾越合法範圍、危及公共安全，警方只能依法處理。