北市拆公館圓環頻遭造謠攻擊 蔣萬安表態：該採取行動就要採取

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市府已開始拆除公館圓環及填平公車地下道。本報資料照片
北市府已開始拆除公館圓環及填平公車地下道。本報資料照片

北市上周六開拆公館圓環，頻頻遭不實訊息攻擊。台北市長蔣萬安昨在市政會議裁指示，有許多不實的訊息，有些是根本憑空造謠，必須要對於謠言及時澄清，該採取行動就要採取，對不實謠言、訊息就要反擊、澄清。

蔣萬安在市政會議上感謝交通局、工務局，他指出，對的事情，一定會堅持，該做的事情，勇敢去做。經過同仁以及許多的專家學者共同討論、交換意見，經過專業評估，一旦做了決定，就全力以赴，毋懼任何的壓力，跟外界各方面不同的聲音，所以這個部分，就持續穩健的來進行。

他說，公館圓環大家也知道是連續7年交通事故發生數量的第1名，所以經過評估，確實需要填平，將它移除，改成正交路口，確保民眾的安全，這是市府最優先的考量。所以接下來在工程面施作，來努力縮短相關工期，來全力達成。

蔣萬安說，二方面，也謝謝交通局相關單位，包括警察局的協助，在9月12號晚上當天，因應前來的抗爭民眾，所以這部分，警察局依法該怎麼做就怎麼做，來確保基層警察同仁的權益，也謝謝副市長林奕華協助跟幾位在地里長的溝通，能夠在13日凌晨開始施作。

另外，蔣萬安說，這一次包括交通局、工務局也感受到，在施作過程，除了不同意見，也會有許多不實的訊息，有些是根本憑空造謠，必須要對於謠言即刻的澄清。該採取行動就要採取，因為這可能會嚴重打擊我們同仁的士氣。

他說，甚至也會影響到整個工程相關的進度。不只是這一次交通局、工務局，其實每一個局處都要好這個藉由這經驗了解，對不實謠言、訊息就要反擊、澄清。

台北市長蔣萬安。記者洪子凱／攝影
台北市長蔣萬安。記者洪子凱／攝影

