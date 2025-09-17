北市防災APP推播停班課 北市府：錯誤訊息已移除

北市議員顏若芳接獲民眾通報，指台北市行動防災APP今天推播2則停班停課通知。市府表示，未發布停班課，錯誤訊息已移除，經查是與「國家災害防救科技中心NCDR」有關。

北市消防局則表示，今天與「國家災害防救科技中心NCDR」民生警示平台連動的多個防災APP發出停班停課訊息，經追查，後端訊息顯示是行政院人事行政總處透過NCDR自動轉發訊息推播至防災APP所致。

民進黨台北市議員顏若芳透過臉書（Facebook）表示，接獲民眾通報，北市府開發的行動防災APP在今天中午連續推播2則停班停課通知。經向市府了解，2則推播應為誤發。

她說，已經在獲報後立即要求市府優先更正再釐清肇因、詳加檢討，避免造成市民恐慌。

北市府在官網公布回應表示，有民眾反映「台北市行動防災APP」首頁最新消息出現北市9/17停止上班、停止上課訊息，經查並未發布此訊息，據了解還有其他防災APP也有類似情形，目前正在追查原因中。錯誤訊息已先移除，請民眾無須理會。