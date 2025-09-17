北市防災APP推播停班課 北市府：錯誤訊息已移除
北市議員顏若芳接獲民眾通報，指台北市行動防災APP今天推播2則停班停課通知。市府表示，未發布停班課，錯誤訊息已移除，經查是與「國家災害防救科技中心NCDR」有關。
北市消防局則表示，今天與「國家災害防救科技中心NCDR」民生警示平台連動的多個防災APP發出停班停課訊息，經追查，後端訊息顯示是行政院人事行政總處透過NCDR自動轉發訊息推播至防災APP所致。
民進黨台北市議員顏若芳透過臉書（Facebook）表示，接獲民眾通報，北市府開發的行動防災APP在今天中午連續推播2則停班停課通知。經向市府了解，2則推播應為誤發。
她說，已經在獲報後立即要求市府優先更正再釐清肇因、詳加檢討，避免造成市民恐慌。
北市府在官網公布回應表示，有民眾反映「台北市行動防災APP」首頁最新消息出現北市9/17停止上班、停止上課訊息，經查並未發布此訊息，據了解還有其他防災APP也有類似情形，目前正在追查原因中。錯誤訊息已先移除，請民眾無須理會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言