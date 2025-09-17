台北市「行動防災APP」出包？結果大轉彎 出包的是中央

北市今天無颱風、無豪雨，但北市議員接獲民眾通報，台北市政府開發的「行動防災APP」在今天連續推播2則停班停課通知。台北市獲知後，表示沒有發訊息，接著北市消防局經查證也證實，後端訊息顯示是行政院人事行政總處透過NCDR自動轉發訊息推播至防災APP所致。

北市議員顏若芳中午在臉書指出，她接獲民眾通報，台北市政府開發的「行動防災APP」在今天中午連續推播兩則停班停課通知，她在接獲通報的第一時間，要求市府優先更正，再來釐清肇因、詳加檢討，以避免造成市民恐慌。

訊息發出後，也有網友互傳訊息「可以下班下課了」市府怎麼不早說？明天見？北市府也立即發新聞稿表示，有民眾反映「台北市行動防災APP」首頁最新消息出現台北市9月17日停止上班、停止上課訊息，經查台北市政府並未發布停班課訊息，據了解還有其他防災APP也有類似情形，目前正在追查原因中。上述錯誤訊息已先移除，請民眾無須理會。

之後台北市政府消防局表示，今日與「國家災害防救科技中心NCDR」民生警示平台連動的多個防災APP發出停班停課訊息，經消防局進一步追查，後端訊息顯示係行政院人事行政總處透過NCDR自動轉發訊息推播至防災APP所致。