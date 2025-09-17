公館圓環將拆除 蔣萬安：無懼壓力堅持做對的事

台北市公館圓環將在地下道填平後拆除，台北市長蔣萬安今天表示，安全是最優先的考量，期許局處員工堅持對的事情、勇敢做該做的事情，無懼任何壓力或外界不同聲音。

台北市羅斯福路與基隆路口正進行交通改善工程，台北市政府規劃2階段工程，先進行地下道封填，接著拆除圓環地上設施及平面道路刨鋪，預計1個月內完工。

台北市政府市政會議今天討論此案，與會人士轉述，蔣萬安聽取報告後表示，公館圓環是連續7年台北市交通事故發生數量的第1名，所以經過評估後決定將其移除、填平，改為正交路口，「確保民眾的安全，是我們最優先的考量」。

他說，這項工程是經過專業評估並與專家學者討論後決定，鼓勵交通局及工務局堅持對的事情、勇敢做該做的事情，全力以赴，無懼任何壓力或外界不同聲音。

此外，蔣萬安表示，施作過程除了有不同意見，也有許多不實訊息，請相關局處對謠言即刻澄清，該採取行動就要採取行動，避免打擊士氣甚至影響工程進度，並請警察局針對12日晚間抗爭的民眾依法處理，確保基層員警權益。