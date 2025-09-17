新北新月橋橋拱吊掛改善施工登場 蜘蛛人高空作業守護安全

啟用超過十年的新北市新月橋，是連結新莊與板橋的重要景觀橋梁。為確保橋梁結構安全穩定，新北市高灘地工程管理處近期啟動橋拱銲道改善工程，動員具專業證照的高空繩索技術人員，於橋拱高空進行懸吊作業，展現專業與膽識。

高灘處處長黃裕斌表示，新月橋拱頂高度達65公尺，約20層樓高，結構採箱型鋼梁設計，銲道完整性攸關橋體穩固。去年403地震後，高灘處委託專業橋梁顧問公司對全橋進行特檢，並針對30處銲道提出改善建議，今年1月已完成吊索更新與超音波檢測，近期進行的則是橋拱銲道除鏽與塗裝工程。

由於新月橋為輕型橋梁，無法承載大型高空作業車，只能仰賴俗稱「蜘蛛人」的工業繩索技術人員進行維修。這項工程需懸掛於半空中操作，除具高度風險外，也極受天候影響，因此施工前除完成高處作業通報，也全程配戴安全裝備，強化防護。

剛好經過的張姓民眾表示，得知現場進行橋拱改善工程，看到工作人員全副武裝、專注作業，深感敬佩，「吊在空中真的很辛苦，看得我心都揪了，也為他們加油打氣。」