新北推國際採購商洽會 13國53家企業參與交流

新北市政府今天舉辦「新北市國際採購商洽會」，吸引13國、53家企業交流。市長侯友宜表示，在全球地緣政治變局與關稅挑戰，將積極協助台商走出去，布局全球市場。

新北市政府經濟發展局今天在新板希爾頓酒店舉辦「2025新北市國際採購商洽會」，邀請台北市、基隆市與桃園市等地企業共同參與，與來自日本、義大利、波蘭等共13國、53家企業交流洽商採購事宜。

侯友宜致詞表示，新北市擁有眾多廠商及人口，是全國最具代表性的製造業重鎮，面對近年全球地緣政治變局與關稅挑戰，積極協助企業布局全球市場，降低對單一國家的依賴。

他表示，市府今年初率團至土耳其及荷蘭進行產業交流，並在德國漢諾威工業展設立「新北館」，為企業創造新契機、新藍海，而他日前也出訪歐洲，除關心台商在海外發展的狀況，也拜訪捷克投資促進局、外人投資協會等單位，加速探索更多歐洲的投資、技術合作和市場拓展的契機。

經發局表示，國際採購商洽會中聚焦「5G/AI」、「電動車與智慧車聯網」、「智慧製造」、「綠色能源」、「智慧長照與醫療」及「傳統產業（陶瓷及茶）」等6大產業領域，進行一對一商洽媒合，開發潛在商機，增加國際能見度。