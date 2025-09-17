東園國小共構大樓落成 萬大路工程圍籬拆除時間曝光

北市東園國小捷運共構大樓今天舉辦落成典禮，也是代表捷運萬大樹林線第一期距離完工邁進一步，不過，萬大路仍有2車道架設捷運工程圍籬，北捷說明，配合萬大線加蚋站站體道路復舊施工，採半半施工，陸續撤離，全部工程預計民國116年底完成。

東園國小捷運共構大樓打造地上6層、地下2層共構大樓，並且聯通未來萬大樹林線出入口。各樓層也規畫為，綜合球場、游泳池、多功能演藝廳、棒球練習場、棒球典藏館、藝文展覽室、體適能教室及停車場等設施。

全德里長趙素美表示，目前共構大樓落成，仍待內部裝修後等程序才會完工，對於當地居民來說，不僅有泳池、活動中心等空間，也勢必會增加前來的人潮。近期一旁的東園街派出所也會搬遷，確實帶給周遭不同的氣象。

另外，萬大路進行捷運萬大樹林線施工，捷運圍籬封閉2線車道，由於鄰近華中橋，上下班車流量大。趙素美說，原先工程徵用地部分有重新規畫，加上之前開挖之後發現管線錯綜複雜，因此順勢翻新，「有時候也看到工程人員到晚間11點還在作業，也很感謝他們。」

捷運工程局說明，萬大路東側靠近423巷復舊作業時間，會到11月15日，再移動至萬大路西側東園街口。而萬大路西側的長泰街封閉施工，至10月初可開放路口。