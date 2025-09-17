少子化成國安危機 新北市祭婚育獎勵催生第1胎獎4萬

面對少子化危機，新北市長侯友宜今表示，少子化是全國的國安危機，從2017年開始的第2波少子化危機，幾乎每年減少1萬名新生兒，此舉影響托嬰、托育及教育甚至經濟等面向，更關係到未來城市的競爭力，新北市府祭出婚育政策，包括明年1月起調升生育獎勵金、好孕專車加碼補助等婚育政策，鼓勵民眾願意生養，期待打造幸福城市。

新北市民政局今在市政會議進行「人生每一步 民政都守護」專題報告，侯友宜說，據內政部資料顯示，今年全台8月人口比7月少9593人，相較去年同期（113年8月）又減少7萬8265人，已連續20個月人口負成長。新生兒今年5月出生數僅8433人，再創歷史新低；今年1至8月又較去年減少1.3萬，預估今年全國新生兒人物恐怕只剩11萬人。

侯友宜說，為鼓勵民眾生育，好孕專車從28趟次提升到36趟次，每一趟次從200元提高到250元，預計可照顧到8000人，最高可補助到9000元，希望從女性懷孕就開始照顧。此外，生育獎勵金從明年1月起從第一胎調升為4萬元、第二胎4.5萬元、第三胎（含）以後5萬元。

此外，除提高獎勵鼓勵民眾生育，另外新北市府的公共托育中心仍不斷在興建，提供孩子們好的托嬰跟托育的環境，這是新北市府一直在努力的向，最重要的是期待年輕朋友能安心結婚養育孩子，這是我們政府該盡的責任。

侯友宜強調，由於新北市人口有404萬7千多人，新北有1032個里長，里長是第一線接觸民眾，也是社會安全網重要的精神支柱，針對鄰里長的里基層工作經費級距也從明年起進行調整，藉此符合社會需求。

民政局長林耀長說，明年度起調增里基層工作經費級距，以人口4000人、每年60萬元為基準，每增加3千人為一級距，增加5萬元，各里經費從60萬調整至最高110萬元。另擴大以里基層工作經費支應「里民活動場所場地租用費」從每月1萬元調高至2萬元、里鄰公益研習經費每里每年最低35萬元，最高116萬元