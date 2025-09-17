快訊

板橋府中遊龍陸橋走入歷史 9月19日拆梁將封路、公車改道

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
板橋府中遊龍陸橋是新北市升格以來的第59座人行陸橋，拆除完後將使人行空間及行車視線變得更加寬敞，通行也更為安全便利。記者張策／攝影
板橋府中遊龍陸橋是新北市升格以來的第59座人行陸橋，拆除完後將使人行空間及行車視線變得更加寬敞，通行也更為安全便利。記者張策／攝影

位於板橋府中商圈的遊龍陸橋即將走入歷史，新北市養工處宣布，將於9月19日晚上11時至翌日上午6時，進行大梁拆除吊離作業，屆時縣民大道一段（館前西路至民權路）與府中路（縣民大道至南門街）雙向封閉，提醒用路人提前改道，並注意公車路線異動。

養工處表示，遊龍陸橋過去是府中地區的重要人行設施，但隨著市府推動「府中美學工程」改善地面步行空間後，該陸橋使用率大幅下降。經與當地民眾及商圈充分溝通後，決定拆除該橋，讓地面通行環境更加友善。這次為期一晚的大梁拆除作業，是整體工程的第二階段，將採夜間進行，以減少交通衝擊。

封路期間，將有99、264、307（含西藏路、莒光路）、310、596、701、702、786、793、810、857、930、932、805、藍37、藍38與952等18條公車路線受影響。捷運府中站、萬坪公園、北門街（黃石市場）、館前西路口等4站將暫停停靠，改至新北板橋公車站、南門街、板橋車站（文化路）等8站上下車。

養工處指出，遊龍陸橋是新北市升格以來拆除的第59座人行陸橋，預計10月中旬前完成週邊復舊工程，屆時不僅人行空間將更加寬敞，汽機車通行視線也更為清晰，提升整體交通安全。全市目前尚有95座人行陸橋，未來將持續依「新北市人行陸橋存廢SOP」評估拆除可行性。

