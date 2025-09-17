快訊

繼光香香雞買1送1、三商「檸檬炸雞3塊100」！還有韓粉玫瑰拉麵上桌

勞勃瑞福最後身影曝光！過世前半年驚喜客串「暌違6年演出成絕響」

MLB／左打右打都開轟！水手羅利破左右開弓紀錄 雙響砲追平隊史

聽新聞
0:00 / 0:00

板橋府中遊龍陸橋將開拆 部分路段19日深夜至隔日封閉

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北板橋府中遊龍天橋本周開拆。本報資料照片
新北板橋府中遊龍天橋本周開拆。本報資料照片

新北市板橋府中遊龍天橋過去因手扶梯易故障、電梯墜落意外，被公所封閉多時，市府經評估後決定拆除，新北市養工處將於19日夜間11時起至隔日上午6時展開大梁拆除吊離作業，將封閉縣民大道一段（館前西路至民權路）及府中路（縣民大道至南門街）雙向道路封閉，提醒用路人改走文化路一段。

養工處指出，新北市改制升格以來，依據「新北市人行陸橋存廢SOP」，已拆除多座使用率低的人行陸橋，位於板橋府中地區的遊龍陸橋，自從市府推動府中美學工程改善附近人行環境後，遊龍陸橋使用率低落，在和民眾及商圈溝通後，決定予以拆除。

養工處說，拆除工程分4個階段進行，其中僅第2階段大梁拆除吊離需夜間封閉縣民大道一段及府中路進行施工，請用路人提早改道館前西路、民權路、南門街或文化路一段通行。

養工處表示，道路封閉期間影響99、264、307經莒光路、307經西藏路、310、596、701、702、786、793、810、857、930、932、805、藍37、藍38、952等18路線公車，屆時將不停靠捷運府中站、萬坪公園、北門街(黃石市場)、館前西路口等4站牌，請民眾改至新北板橋公車站、南門街、板橋車站(文化路)等8個站位搭乘。

養工處表示，府中遊龍陸橋是新北市升格以來拆除的第59座人行陸橋，拆完後全市剩下95座人行陸橋，未來將持續針對使用率低的陸橋辦理評估作業，施工期間請用路人依改道牌面及配合義交指揮改道，施工造成不便敬請見諒，陸橋拆除後將進行週邊環境復舊工程，預計10月中旬可以全部完工，未來府中地區人行空間及行車視線將更寬敞，通行也更安全便利。

電梯

延伸閱讀

板橋某國中墜樓意外！學生跌落地下停車場 教育局：打掃不慎踩破遮光罩

新北板橋某國中墜樓意外！男學生踩破遮光罩 墜B1停車場車道

台南市北區40年歷史陸橋要拆了 警公布施工交管禁止通行範圍

回憶再見！台南民德國中陸橋19日深夜拆除 年底前再拆3座

相關新聞

新北改善行人號誌 事故率降14％

為擺脫「行人地獄」標籤，各縣市推動行人早開或行人專用時相。新北今年目標將新增行人早開200處、行人專用30處，拚年底目標...

板橋府中遊龍陸橋將開拆 部分路段19日深夜至隔日封閉

新北市板橋府中遊龍天橋過去因手扶梯易故障、電梯墜落意外，被公所封閉多時，市府經評估後決定拆除，新北市養工處將於19日夜間...

反拆圓環填地下道遭炎上！藍粉專AI製圖諷抹黑 苗博雅反嗆「造謠黨」

公館圓環日前進行拆除工程，議員苗博雅因反對填平地下道方案出席民團所舉辦的抗議活動，遭到藍營圍攻，國民黨粉專還做出AI換臉...

公館圓環為什麼拆？黃暐瀚曝關鍵2字原因 批用遺照詛咒蔣萬安不可取

公館圓環日前開始拆除，卻有抗議民眾將台北市長蔣萬安照片做成「遺照」，引發爭議。資深媒體人黃暐瀚表示，台北市政府提出拆除的...

廣角鏡／台美城市產業 商機媒合會

因應美國關稅政策衝擊，北北基桃昨串連美國19州政府，推出台美城市產業商機媒合會，將辦11場產業說明會。台北市長蔣萬安(前...

酷課App使用率低 北市府：持續優化

北市110學年度推出酷課App，提供親師生用於教學、請假等，審計報告指出，部分功能使用率低，且教學用「課堂工具」，超過4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。