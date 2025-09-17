快訊

反拆圓環填地下道遭炎上！藍粉專AI製圖諷抹黑 苗博雅反嗆「造謠黨」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
議員苗博雅因反對拆公館圓環填平地下道方案，出席民團所舉辦的抗議活動，遭藍營製圖攻擊，苗反嗆國民黨是「造謠黨」。圖／取自國民黨臉書粉專
議員苗博雅因反對拆公館圓環填平地下道方案，出席民團所舉辦的抗議活動，遭藍營製圖攻擊，苗反嗆國民黨是「造謠黨」。圖／取自國民黨臉書粉專

公館圓環日前進行拆除工程，議員苗博雅因反對填平地下道方案出席民團所舉辦的抗議活動，遭到藍營圍攻，國民黨粉專還做出AI換臉痛批苗帶頭抗爭造成失控混亂，苗深夜臉書反擊造謠，痛批國民黨用這種以假亂真的AI換臉混淆視聽，就是「造謠黨」，呼籲立刻停止該行為。

苗博雅表示，國民黨為了攻擊她，用AI變造了以假亂真的假肖像，製作政治圖卡，身為政治人物雖承受許多攻擊，包括被詛咒死亡，被髒話謾罵，匿名側翼網軍用漫畫或用真實照片加特效醜化，但用以假亂真的AI換臉，這是第一次，還是由「全國第一大黨」中國國民黨發動。

苗博雅質疑，國民黨每年領2億3800萬稅金補助，難道是搞這種AI換臉嗎？今天容許他們這樣做，明天他就可以盜用任何人的臉，她必須保護未來可能受害的人無法沈默視而不見，這是她的責任。

苗博雅批評，國民黨在測試社會善良的底線，可以deepfake任何跟他們意見不同的人，敢跟國民黨不同調，就用真假難分的換臉摧毀你，未來假的縣市首長、國家元首照片，甚至影音、新聞一波接一波，台灣社會永無寧日，「國民黨就是造假黨」須立刻停止該行為。

