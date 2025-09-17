公館圓環為什麼拆？ 黃暐瀚曝關鍵2字原因 批用遺照詛咒蔣萬安不可取

公館圓環日前開始拆除，卻有抗議民眾將台北市長蔣萬安照片做成「遺照」，引發爭議。資深媒體人黃暐瀚表示，台北市政府提出拆除的理由，同時也有很多反對的聲音，民主社會，多元討論，理性講出意見就好。故意用「遺照」詛咒地方首長，對於公眾議題的討論，完全沒有幫助，非常不可取，真心希望別再有這類狀況發生。

公館圓環，為什麼拆？黃暐瀚在臉書表示，不是為了行車效率，不是為了改善交通壅塞，也不是為了滿足里民需求，「事實上很多里民都反對」。答案只有兩個字：「安全」。

公館圓環拆除的理由，黃暐瀚說，是因為過去7年這裡蟬聯台北市車禍意外第一多的事故熱點，甚至是全國最危險路口，為了減少車禍，北市府決定要拆。

為什麼連公車專用道都要填掉？黃暐瀚表示，因為如果不填平，工期將從兩個月（65天）延長為兩年，封路範圍更大，影響時間更長。

很多歐洲國家都在蓋圓環，台南也有15個圓環，台北為什麼要拆？黃暐瀚表示，因為公館圓環的直徑太小，容易造成汽機車交織擦撞，光靠標線無法降低事故率，所以要拆。