酷課App使用率低 北市府：持續優化
北市110學年度推出酷課App，提供親師生用於教學、請假等，審計報告指出，部分功能使用率低，且教學用「課堂工具」，超過4成以上學校點閱次數低於10次以下，教育局表示，至今App下載次數已突破47萬，會持續精進優化。
「酷課App」功能包含離校通知、班級聯絡簿、線上請假、校園繳費、減碳存摺、數位學習資源查詢等，審計報告指出，親子帳號綁定率已達9成，但仍有41校親子綁定率不到8成，不利推動智慧校園E化服務。
報告指出，包含「班級聯絡簿」、「回條調查表」、「健康資訊」及「報名系統」等功能平均點擊率低於5成；另外，系統中輔助老師授課的「課堂工具」有4成以上學校點閱次數低於10次以下，未能夠善用該App功能輔助現場教學。
有校長坦言，現階段主流通訊軟體普遍，多數會與家長創LINE群組，有事情直接在群組溝通，才會導致部分聯繫功能使用率偏低。
教育局表示，「親子綁定」採鼓勵性質申請並無強制，少數學校因學籍內含實驗教育機構學生，或有部分經社福單位安置學生，綁定較低。
至於部分功能家長點擊率較低，「調查回條」、「健康資訊」及「報名系統」等並非例行事務，家長、學生依實際有需求才會點閱查看。
至於老師「課堂工具」功能點閱次數低，教育局說，近年來坊間已經有多元教學軟體亦可以提供類似服務，部分老師可能改用其他軟體，經評估該服務也將在115學年度停用，將會持續優化App各項功能。
