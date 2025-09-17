聽新聞
新北改善行人號誌 事故率降14％

聯合報／ 記者葉德正邱書昱／連線報導
新北市截至目前行人早開、專用時相已達1027處。記者葉德正／攝影
為擺脫「行人地獄」標籤，各縣市推動行人早開或行人專用時相。新北今年目標將新增行人早開200處、行人專用30處，拚年底目標達陣，改善後路口事故率平均下降14％。北市行人專用有266處、行人早開1536處，北市交控中心說，北市號誌化路口設置比率是各縣市之冠。

新北交通大隊統計，新北今年1到7月行人事故死傷數2028人，與2023年的1564人、2022年的1587人相比，呈現上升趨勢，行人安全刻不容緩。

新北交通局指出，行人專用時相在行人綠燈與行車綠燈會分開亮行，各方向行人綠燈集中在同一時間；行人優先時相則是同方向的人、車燈號轉綠燈時，行人綠燈號誌會提早5至10秒開啟，當行人走到路中間時，才換車行綠燈起步，增加行人能見度，提高駕駛禮讓行人可能性。

依照交通部公布全國目標，新北規畫新增行人早開200處、行人專用30處，截至今年8月底，已新增行人早開80處、行人專用27處，全市現況累計達1027處。

行人專用與行人早開時相，主要針對大眾運輸場站、公園、醫院、學校周邊路口，以及行人多事故路口優先評估。今年剩4個月，距目標還有120處要完成，交通局專委林昭賢說，有信心能完成目標值。

交通局指出，不少重要路口已完成行人早開與行人專用時相，以新莊中央路與中平路口、板橋合安路與大觀路口為例，實施後事故率下降14％，民眾普遍有感。

新北議員江怡臻常牽孩子過馬路，她說，行人早開時相有利於行人安全，應持續推動智慧化交通，包括深夜紅綠燈號誌等規畫。議員黃淑君也支持行人早開與專用時相，她建議，早開秒數要根據各路口特性調整，透過科技與大數據計算，避免造成路口回堵。

新北 紅綠燈 交通部 行人地獄 大眾運輸

