中和名醫陳信吉驟逝 堅持星期天看診患者評價高

中央社／ 新北16日電

新北市中和區「陳信吉耳鼻喉科診所」貼出公告表示，陳信吉醫師昨天病逝，網友與居民聽到噩耗都相當不捨。里長表示，陳醫師每個星期天都開診，是位非常好的醫師。

網友今天在社群平台Threads上表示，發現新北市中和區「陳信吉耳鼻喉科診所」拉起鐵門未營業，門口貼出公告寫著陳信吉醫師因突發疾病，於9月15日辭世，因此診所無法再提供醫療服務。消息一出，許多網友表達震驚與不捨，紛紛悼念「謝謝您的仁醫濟世」。

新北市中和區枋寮里里長羅仕滄晚間接受中央社記者電訪時表示，陳醫師十分和藹、待人客氣，診所離里長辦公室很近，自己有感冒、喉嚨痛等症狀都會去找陳醫師看診。

羅仕滄說，陳信吉醫師在當地看診已十幾年，患者的評價都很高。通常大部分醫院診所假日都不營業，他深知民眾求診不易，因此每個星期天都開診，讓有需要的人不再無處求醫，甚至前天都還在看診，大家對於陳醫師驟逝消息都非常遺憾。

