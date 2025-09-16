快訊

米塔颱風估周四生成「雷雨狂炸2地」 1周內還有更強熱帶擾動發展

大學生活才7天…夜校女大生遭17歲前男友砍死 校方哀痛「未能實現夢想」

5車撞成一團！台88線高雄段事故嚴重塞車 現場一片狼藉2人受傷

聽新聞
0:00 / 0:00

汐科站改善工程解約...重新發包進度落後 鐵道局：明年10月底啟用不變

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市立委廖先翔（前右）邀鐵道局、台鐵人員前往汐科站，勘查月台中段出口工程進度。圖／廖先翔提供
新北市立委廖先翔（前右）邀鐵道局、台鐵人員前往汐科站，勘查月台中段出口工程進度。圖／廖先翔提供

交通部鐵道局發包改善汐科火車站體，增設中段出口，乘客苦等完工。鐵道局今天表示，月台臨時梯9月底完成後，原有4座樓梯就會施工加寬。目前進度落後2.2%，會督促廠商趕進度，明年10月底前啟用目標不變。

2007年底啟用的台鐵汐科站站體狹長，原始設計為簡易通勤車站，但因車站旁商辦及住宅大樓林立，旅客量快速成長，乘客抱怨月台擁擠，只能從南北兩端進出也不方便。

鐵道局先前發包汐科站增設出口暨站體改善工程，2023年11月15日開工，但在去年9月11日以終止契約收場。鐵道局重新招標後，今年3月7日開工時，預估明年10月底竣工啟用。

新北市立委廖先翔昨邀鐵道局、台鐵人員，前往汐科站了解工程狀況。鐵道局說，8月30日的預定進度是7.55%，實際進度5.29%，經鐵道局及監造單位輔導與協助後，承包商已漸入施工軌道，未來將督促廠商趲趕進度，並依預定時程管控，啟用目標不變。

鐵道局表示，月台臨時梯工程預定9月底完成，接續進行的工序為北側2座原有樓梯淨寬改善、南側2座原有樓梯淨寬改善、穿堂層動線調整與排水工程、電梯更新工程、交付台鐵設置收費閘門等設施及電力、標誌更新及消防設備檢查，最後是景觀工程施作及假設工程拆除。

廖先翔說，汐科站2座月台都有電梯，鐵道局這次發包只更新第2月台的電梯，考量未來使用率會增高，建議台鐵與鐵道局合作，第1月台的電梯也一併更新，避免這項工程完工後，未來又要進場施工，早日提供民眾更舒適的乘車環境。

鐵道局指出，這件工程台鐵公司委託鐵道局代辦，有關第1月台電梯追加更新，要待台鐵完成內部行政程序並確定後，鐵道局再變更追加。這項工程僅能於台鐵非營運夜間時段施工，能施工時間不多，施工造成不便，要請民眾諒解。

新北市立委廖先翔（前右）邀鐵道局、台鐵人員前往汐科站，勘查月台中段出口工程進度，月台臨時梯已見雛形。圖／廖先翔提供
新北市立委廖先翔（前右）邀鐵道局、台鐵人員前往汐科站，勘查月台中段出口工程進度，月台臨時梯已見雛形。圖／廖先翔提供
新北市立委廖先翔（右一）邀鐵道局、台鐵人員前往汐科站，勘查月台中段出口工程進度。圖／廖先翔提供
新北市立委廖先翔（右一）邀鐵道局、台鐵人員前往汐科站，勘查月台中段出口工程進度。圖／廖先翔提供

鐵道 台鐵 電梯

延伸閱讀

台鐵汐科站改善工程一波三折 廖先翔現勘 月台搭建臨時梯已見雛形

新北汐止火車噪音擾民 整體評估要做2410米隔音牆

YouTuber鐵道放天燈收罰單廖先翔促修法 業者期待避免天燈產業斷鏈

李四川表態願承擔2026新北 要不要藍白合？ 朱立倫說話了

相關新聞

汐科站改善工程解約...重新發包進度落後 鐵道局：明年10月底啟用不變

交通部鐵道局發包改善汐科火車站體，增設中段出口，乘客苦等完工。鐵道局今天表示，月台臨時梯9月底完成後，原有4座樓梯就會施...

新北貢寮防災演練 首設防災協作中心強化公私合作

為提升地方整體防災應變能力，新北市貢寮區於今(16)日舉行綜合性防災演練，由區公所成立前進指揮所，整合警政、消防、台電及水利等多個單位共同參與，模擬災害發生時的應變流程。此次演練項目多元，實務操作性強，除提升公部門應變效能，更強化社區及企業參與防災的意識與能力。

將捷集團攜手扶輪社淨灘 3百人一起守「滬」淡水河

守護台灣的永續生態、美麗山水，將捷集團在滬尾藝文休閒園區，舉辦淨山、淨河、淨海，為淡水河做一件事，環境保護活動，由永慶房產集團加盟聯合品牌、台北金鷹扶輪社、慈暉文教基金會、淡水區里長聯誼會熱情響應，共計超過300位民眾參與。化身環境守護者，從河口、山口到海口撿拾廢棄垃圾，讓淡水河重現清澈風采。

新北汐止康誥坑溪綠藻異常增生 會勘清除增破口

在汐止康誥坑溪上游，原本清澈見底的溪流中，前陣子開始，長了一大片的綠藻，居民說魚蝦都不見了，所以新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，專家提出可能是有新的污染源以及水流速度太慢導致的，所以請相關單位除了立即清除綠藻，也將增加溪床破口，增加流速，避免綠藻增生，破壞生態。

美照必拍！大佳河濱18萬盆金黃向日葵盛開

目前大佳河濱公園之莫內品種的向日葵已經盛開，賞花期預估至9月底，站在河濱公園裡放眼去，一片金黃燦爛的美景，絕對是打卡拍美照必去的景點。 水利處表示，大佳河濱花海區域總面積約9335平方公尺，共分左區

今年新北秋天怎麼玩？除了草嶺古道芒花季還有42個活動讓人目不暇給

新北市淡水及八里長年被列為台灣十大國旅最熱門景點，且每年秋天草嶺古道芒花季一年吸客近10萬人次，新北市府為刺激觀光，今起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。