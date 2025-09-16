汐科站改善工程解約...重新發包進度落後 鐵道局：明年10月底啟用不變

交通部鐵道局發包改善汐科火車站體，增設中段出口，乘客苦等完工。鐵道局今天表示，月台臨時梯9月底完成後，原有4座樓梯就會施工加寬。目前進度落後2.2%，會督促廠商趕進度，明年10月底前啟用目標不變。

2007年底啟用的台鐵汐科站站體狹長，原始設計為簡易通勤車站，但因車站旁商辦及住宅大樓林立，旅客量快速成長，乘客抱怨月台擁擠，只能從南北兩端進出也不方便。

鐵道局先前發包汐科站增設出口暨站體改善工程，2023年11月15日開工，但在去年9月11日以終止契約收場。鐵道局重新招標後，今年3月7日開工時，預估明年10月底竣工啟用。

新北市立委廖先翔昨邀鐵道局、台鐵人員，前往汐科站了解工程狀況。鐵道局說，8月30日的預定進度是7.55%，實際進度5.29%，經鐵道局及監造單位輔導與協助後，承包商已漸入施工軌道，未來將督促廠商趲趕進度，並依預定時程管控，啟用目標不變。

鐵道局表示，月台臨時梯工程預定9月底完成，接續進行的工序為北側2座原有樓梯淨寬改善、南側2座原有樓梯淨寬改善、穿堂層動線調整與排水工程、電梯更新工程、交付台鐵設置收費閘門等設施及電力、標誌更新及消防設備檢查，最後是景觀工程施作及假設工程拆除。

廖先翔說，汐科站2座月台都有電梯，鐵道局這次發包只更新第2月台的電梯，考量未來使用率會增高，建議台鐵與鐵道局合作，第1月台的電梯也一併更新，避免這項工程完工後，未來又要進場施工，早日提供民眾更舒適的乘車環境。