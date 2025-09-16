新北汐止康誥坑溪綠藻異常增生 會勘清除增破口

在汐止康誥坑溪上游，原本清澈見底的溪流中，前陣子開始，長了一大片的綠藻，居民說魚蝦都不見了，所以新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，專家提出可能是有新的污染源以及水流速度太慢導致的，所以請相關單位除了立即清除綠藻，也將增加溪床破口，增加流速，避免綠藻增生，破壞生態。

新北市議員張錦豪提到，在汐止水源路二段271-1號，大概是在石財神廟這一段的康誥坑溪，之前有做好了固床工，有階梯式的攔水水壩，但是這陣子卻因不明原因藻類異常增生，嚴重影響水質與溪流生態平衡，地方居民、里長及廟方都很關心地方生態，希望能協助改善，所以邀請了海大教授給予生態上專業的見解，現場看了之後也提出，會增生大片綠藻，可能是附近有新增的污染源，張錦豪表示，另外就是這一段的溪床沖刷力道不夠，如果要做簡單改善的話，中間溪床的部分要改善河流階梯的破口。

張錦豪表示，目前逐步要做的，第一個就是找出污染源，先請市府環保局調查水源，進行水質檢測採樣，預計2個禮拜內提供水質檢測報告，還有附近是不是有不正常的排水，第二個就是異常增生的綠藻，請汐止區公所做立即性的清除，第三則是請市府農業局調整，再增加破口，增加沖刷力道，研議評估包括河堤敲開中間1/3以增加流速。因為，長期封溪護漁的康誥坑溪生態很好，希望能夠把生態顧好。

白雲里長陳俊地說，這一段的康誥坑溪溪床有三個水池，可能有環境污染、水流速太慢，造成長了很多的綠藻，綠藻底下都沒有魚蝦，生態受創，希望能夠協助改善。

白雲石財神廟主委黃長明指出，廟旁的康誥坑溪，原本溪水清澈見底，而且很多魚，白天晚上都很多人來賞魚，現在不知道什麼原因，長了一大片的綠藻，魚都漸漸不見，中間有清過，但很快又長出來，真的很困擾，所以才請議員張錦豪幫忙，希望相關單位協助改善，還給附近居民一個乾溪的大自然空間。