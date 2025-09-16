將捷集團攜手扶輪社淨灘 3百人一起守「滬」淡水河
守護台灣的永續生態、美麗山水，將捷集團在滬尾藝文休閒園區，舉辦淨山、淨河、淨海，為淡水河做一件事，環境保護活動，由永慶房產集團加盟聯合品牌、台北金鷹扶輪社、慈暉文教基金會、淡水區里長聯誼會熱情響應，共計超過300位民眾參與。化身環境守護者，從河口、山口到海口撿拾廢棄垃圾，讓淡水河重現清澈風采。
活動當天，於將捷金郁金香酒店前埔頂草原，超過300位民眾分為「河口組」山口組」、「海口組」三大隊伍，每個人手拿著垃圾袋與夾子，前往指定地點統一將垃圾集中至滬榕廣場。完成淨灘任務後，民眾回到酒店，享受音樂演出、園遊會美食、及精美禮品抽獎活動。
活動主辦方將捷文創總經理紀維綺表示，感謝許多企業及地方單位里長們的熱情參與，希望透過這次活動展現「共美、共學、共鳴」精神，讓在地居民、企業與下一代共同學習、彼此連結，凝聚持續推動永續發展的力量。並藉由群眾共襄盛舉，增進地方居民互動一起守護淡水河。
