將捷集團攜手扶輪社淨灘 3百人一起守「滬」淡水河

在汐止康誥坑溪上游，原本清澈見底的溪流中，前陣子開始，長了一大片的綠藻，居民說魚蝦都不見了，所以新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，專家提出可能是有新的污染源以及水流速度太慢導致的，所以請相關單位除了立即清除綠藻，也將增加溪床破口，增加流速，避免綠藻增生，破壞生態。

2025-09-16 18:58