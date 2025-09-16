新北貢寮防災演練 首設防災協作中心強化公私合作

為提升地方整體防災應變能力，新北市貢寮區於今(16)日舉行綜合性防災演練，由區公所成立前進指揮所，整合警政、消防、台電及水利等多個單位共同參與，模擬災害發生時的應變流程。此次演練項目多元，實務操作性強，除提升公部門應變效能，更強化社區及企業參與防災的意識與能力。

今年防災演練的一大亮點，是首度成立「防災協作中心」，整合不僅公部門資源，更邀集在地防災企業加入行列，實現民間與政府攜手合作的新模式。

貢寮區長柯建輝表示，災害風險日益升高，單靠政府已難以全面應對，透過建立協作中心，我們可以把企業的資源、技術與行動力納入整體防災系統，打造更具韌性的社區。

雙玉里長吳永彬也帶領里民踴躍參與，透過實地演練，深入了解災害來臨時的應變作為，進一步強化社區自助與互助的防災能量。

區公所未來將持續深化防災協作機制，建立「平時協作、災時共應」的合作模式，從源頭提升地方對災害的整體防護力。災害防範人人有責，平日應多加參與防災教育與演練，熟悉各項應變措施，才能在真正面對災害時，確保自身與家人的安全。