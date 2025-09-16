今年新北秋天怎麼玩？除了草嶺古道芒花季還有42個活動讓人目不暇給

新北市淡水及八里長年被列為台灣十大國旅最熱門景點，且每年秋天草嶺古道芒花季一年吸客近10萬人次，新北市府為刺激觀光，今起推出「2025新北好個秋，好玩作夥揪」系列活動，整合26個單位舉辦42個活動，自9月至11月陸續登場，結合山海美景、在地美食、民俗文化以及農產體驗，邀請民眾共享新北專屬的秋日風情。

新北市副市長陳純敬表示，秋收時節，新北在地農產豐富，市府各局處推出多項特色活動。美食有「2025雙溪山藥節」、「海派新北」、「2025新北市三芝區茭白筍推廣活動」、「新北油飯節」及「114年新北市深坑四寶文化節」，透過品嚐在地料理及農產美食，讓民眾更深入認識各區特色。

秋日帶領民眾親近山海的自然風光活動有「2025草嶺古道芒花季」與「2025北海岸國際風箏節」，另有多場市集活動，包括「十三綠時尚X小樹市集」、「2025新北鶯歌嘉年華」、「2025府中奇幻城」、「2025新北好市節」、「《新新常》膠囊小專場」、「2025溪洲路開唱」、「黃金山城系列活動」等，全面展現新北的文化魅力與多元地方活力。

在藝文饗宴方面，包括「碧潭地景裝置展」、「2025新北市眷村文化節」、「2025國際考古日」、「月光織戀系列活動」、「2025新北濕地藝術季」及「2025夢想嘉年華」等；民俗活動則有「114年新北市客家義民爺文化祭」、「2025蘆洲神將文化祭」、「2025泰山獅王文化節系列」、「114年中和土地公遶境祈福嘉年華」及「2025林口子弟戲文化節」，展現新北多元而深厚的文化底蘊，邀請民眾一同體驗新北文化、藝術與民俗的獨特魅力。

此外，新北旅遊品牌「微笑山線」也將持續推出精彩行程。今年除了「大縱走尋寶集章任務APP」，下半年還有「登山縱走活動」及親子同樂的「微笑山線Party Day」，帶領民眾親近山林，體驗家山的獨特之美。