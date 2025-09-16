快訊

2025縣市長滿意度出爐！綠營4席退步 黃偉哲首度掉入衝刺組現警訊

監視器拍下最後身影！台中女大生被砍10多刀慘死 警方查出凶嫌身分

今年新北秋天怎麼玩？除了草嶺古道芒花季還有42個活動讓人目不暇給

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市府今年秋天推出多項旅遊活動吸客。記者林媛玲／攝影
新北市府今年秋天推出多項旅遊活動吸客。記者林媛玲／攝影

新北市淡水及八里長年被列為台灣十大國旅最熱門景點，且每年秋天草嶺古道芒花季一年吸客近10萬人次，新北市府為刺激觀光，今起推出「2025新北好個秋，好玩作夥揪」系列活動，整合26個單位舉辦42個活動，自9月至11月陸續登場，結合山海美景、在地美食、民俗文化以及農產體驗，邀請民眾共享新北專屬的秋日風情。

新北市副市長陳純敬表示，秋收時節，新北在地農產豐富，市府各局處推出多項特色活動。美食有「2025雙溪山藥節」、「海派新北」、「2025新北市三芝區茭白筍推廣活動」、「新北油飯節」及「114年新北市深坑四寶文化節」，透過品嚐在地料理及農產美食，讓民眾更深入認識各區特色。

秋日帶領民眾親近山海的自然風光活動有「2025草嶺古道芒花季」與「2025北海岸國際風箏節」，另有多場市集活動，包括「十三綠時尚X小樹市集」、「2025新北鶯歌嘉年華」、「2025府中奇幻城」、「2025新北好市節」、「《新新常》膠囊小專場」、「2025溪洲路開唱」、「黃金山城系列活動」等，全面展現新北的文化魅力與多元地方活力。

在藝文饗宴方面，包括「碧潭地景裝置展」、「2025新北市眷村文化節」、「2025國際考古日」、「月光織戀系列活動」、「2025新北濕地藝術季」及「2025夢想嘉年華」等；民俗活動則有「114年新北市客家義民爺文化祭」、「2025蘆洲神將文化祭」、「2025泰山獅王文化節系列」、「114年中和土地公遶境祈福嘉年華」及「2025林口子弟戲文化節」，展現新北多元而深厚的文化底蘊，邀請民眾一同體驗新北文化、藝術與民俗的獨特魅力。

此外，新北旅遊品牌「微笑山線」也將持續推出精彩行程。今年除了「大縱走尋寶集章任務APP」，下半年還有「登山縱走活動」及親子同樂的「微笑山線Party Day」，帶領民眾親近山林，體驗家山的獨特之美。

為推廣山林旅遊，新北八里福朋喜來登酒店提供低卡高纖健康餐與溫泉體驗；三峽大板根森林溫泉酒店結合露天SPA與泉美人保養品，深坑區福容大飯店台北二館特別響應本次秋季活動，推出「暢遊微笑山線」住宿專案，為登山旅客加油打氣。相關活動資訊，可透過新北市觀光旅遊網或追蹤「新北旅客」Facebook粉絲專頁查詢。

新北市府今年秋天推出多項旅遊活動吸客。記者林媛玲攝影
新北市府今年秋天推出多項旅遊活動吸客。記者林媛玲攝影

美食 草嶺古道

延伸閱讀

新北板橋某國中墜樓意外！男學生踩破遮光罩 墜B1停車場車道

10縣市亮高溫燈號 新北五股飆39.2度

影／整車飄K味遇警攔檢漏餡 新北保大查獲行動軍火運毒車

新北三峽轎車駕駛疑打瞌睡 自撞公車站車頭全毀

相關新聞

美照必拍！大佳河濱18萬盆金黃向日葵盛開

目前大佳河濱公園之莫內品種的向日葵已經盛開，賞花期預估至9月底，站在河濱公園裡放眼去，一片金黃燦爛的美景，絕對是打卡拍美照必去的景點。 水利處表示，大佳河濱花海區域總面積約9335平方公尺，共分左區

今年新北秋天怎麼玩？除了草嶺古道芒花季還有42個活動讓人目不暇給

新北市淡水及八里長年被列為台灣十大國旅最熱門景點，且每年秋天草嶺古道芒花季一年吸客近10萬人次，新北市府為刺激觀光，今起...

教師節連續假期 新北市路邊停車格9/27-29暫停收費

今年教師節連續假期自9月27日至29日為期3天，新北市路邊汽、機車平日收費停車格將暫停收費；板橋府中商圈、金山、深坑及鶯歌老街等觀光及商圈區域假日收費停車格，則維持收費，以方便連假外出購物、出遊的民眾

北捷配合公館圓環工程 9/13-10/31推出優惠措施 

臺北捷運公司配合臺北市政府公館圓環工程，9月13日至10月31日推出捷運優惠措施。15日為上班上課首日，統計上午6時至9時進入捷運車站，且進出站一端為萬隆站以南等7站之運量約為4萬6千人次，較九月份同

淡水人口快速膨脹小鎮變大城 民代促補齊公共服務

隨著新北市淡水區人口快速成長，去年底突破20萬人，成為全市人口成長最快的行政區，淡海輕軌及淡江大橋通車在即，人口的增加勢...

每周四自備一物喝飲料爽折10元 北市限量優惠只在18家店

台北市環保局響應淨零新生活7日挑戰，今天宣布每周四限定自備環保杯享10元優惠好康活動，後天起一連四周，茶湯會、Mr.Wi...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。