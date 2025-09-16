聽新聞
0:00 / 0:00
北捷配合公館圓環工程 9/13-10/31推出優惠措施
臺北捷運公司配合臺北市政府公館圓環工程，9月13日至10月31日推出捷運優惠措施。15日為上班上課首日，統計上午6時至9時進入捷運車站，且進出站一端為萬隆站以南等7站之運量約為4萬6千人次，較九月份同日型增加約1100多人次，其中享回饋30%金額約有1萬7千人次，整體疏運狀況良好。
北捷公司表示，15日為優惠措施實施後上班上課首日 ，臺北捷運加派服務人員著黃色背心、手持指揮棒，引導旅客上下車，疏運順暢。自9月13日至10月31日止，旅客使用電子票證搭乘捷運，於每日上午6時至9時、下午5時至8時，2個時段內進站，進出站一端為萬隆站至新店站區間(含小碧潭站)，享該趟實際扣款車資30%現金回饋，原本實施的常客優惠亦不受影響，利上加利。
回饋金以當月票卡實際扣款金額加總後回饋30%，並於次月5日起開放領取，民眾可持扣款票卡至任一臺北捷運車站票卡查詢機靠卡自動加值。9月回饋金領取期限為10月5日至10月31日，10月回饋金則是11月5日至11月30日，逾期不補發。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言