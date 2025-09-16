快訊

教師節連續假期 新北市路邊停車格9/27-29暫停收費

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

今年教師節連續假期自9月27日至29日為期3天，新北市路邊汽、機車平日收費停車格將暫停收費；板橋府中商圈、金山、深坑及鶯歌老街等觀光及商圈區域假日收費停車格，則維持收費，以方便連假外出購物、出遊的民眾找停車位，提高周轉率。

交通局停車營運科科長許芫綺表示，今年首次新增孔子誕辰紀念日(即教師節)為國定假日，並自9月27日(周六)至9月29日(周一) 為期3天的連續假期，全市路邊汽、機車平日收費停車格暫停收費；金山、坪林、淡水、八里、石碇、板橋、三峽、鶯歌、林口、泰山、新莊、五股、汐止、深坑、中和、新店、三重、蘆洲區等觀光及商圈區域假日收費路邊停車格則維持假日收費。

交通局提醒，民眾可利用行動支付App (Pi錢包、歐付寶、停車大聲公、街口支付、一卡通、車麻吉、全支付、悠遊付、icash Pay、遠傳心生活等10家行動支付APP)繳納新北市路邊停車費之外，還可使用全國繳費網及四大超商（7-11、全家、萊爾富、OK便利商店）多媒體機查單及繳費，省時又方便。

