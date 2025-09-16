快訊

2025縣市長滿意度出爐！綠營4席退步 黃偉哲首度掉入衝刺組現警訊

監視器拍下最後身影！台中女大生被砍10多刀慘死 警方查出凶嫌身分

聽新聞
0:00 / 0:00

美照必拍！大佳河濱18萬盆金黃向日葵盛開

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

目前大佳河濱公園之莫內品種的向日葵已經盛開，賞花期預估至9月底，站在河濱公園裡放眼去，一片金黃燦爛的美景，絕對是打卡拍美照必去的景點。

水利處表示，大佳河濱花海區域總面積約9335平方公尺，共分左區(近噴泉)和右區(靠南瓜側)兩區，除了18萬株的向日葵外，還包含白及粉紫色百日草和黃波斯菊。光是向日葵花海占地就達到5210平方公尺（坪數約為1576坪）， 約12個籃球場的面積，包含莫內(橙花黑心)跟光陽(橙花黃心)兩個品種的向日葵。

其中，目前已盛開的是右區(靠南瓜側)的莫內品種向日葵，賞花期為現在至9月底。在藍天白雲的映襯下，更顯得花色鮮豔明亮，隨手拍，都能瞬間拍出美照!另外，位於左區(靠噴泉側)的光陽品種向日葵(橙花黃心) 、粉紫和純白百日草以及黃波斯菊目前都未到盛花期，最佳賞花期預估落在9月底至10月上旬。

水利處河管科表示，這次花海主題為「穿梭花海，航向幸福」，因此在一片黃澄澄向日葵汪洋中，設有「船型眺望台」，讓市民朋友登高眺望這片燦爛景緻，感受被花包圍的喜悅。賞花步道採用放射狀與流線設計，讓大家可以從不同方向近距離賞花。

聚傳媒

賞花 莫內 南瓜

延伸閱讀

美成這樣！大佳河濱公園18萬盆、占地5千平方公尺金黃向日葵噴發中

超美！北市也有向日葵花海 快把握賞花期估至9月底

大佳河濱「18萬株向日葵」開了！最佳賞花地點與盛開1次公開

台北免費賞花景點｜紫色天使花浪漫盛放 搭配碑林意境十足！

相關新聞

美照必拍！大佳河濱18萬盆金黃向日葵盛開

目前大佳河濱公園之莫內品種的向日葵已經盛開，賞花期預估至9月底，站在河濱公園裡放眼去，一片金黃燦爛的美景，絕對是打卡拍美照必去的景點。 水利處表示，大佳河濱花海區域總面積約9335平方公尺，共分左區

今年新北秋天怎麼玩？除了草嶺古道芒花季還有42個活動讓人目不暇給

新北市淡水及八里長年被列為台灣十大國旅最熱門景點，且每年秋天草嶺古道芒花季一年吸客近10萬人次，新北市府為刺激觀光，今起...

教師節連續假期 新北市路邊停車格9/27-29暫停收費

今年教師節連續假期自9月27日至29日為期3天，新北市路邊汽、機車平日收費停車格將暫停收費；板橋府中商圈、金山、深坑及鶯歌老街等觀光及商圈區域假日收費停車格，則維持收費，以方便連假外出購物、出遊的民眾

北捷配合公館圓環工程 9/13-10/31推出優惠措施 

臺北捷運公司配合臺北市政府公館圓環工程，9月13日至10月31日推出捷運優惠措施。15日為上班上課首日，統計上午6時至9時進入捷運車站，且進出站一端為萬隆站以南等7站之運量約為4萬6千人次，較九月份同

淡水人口快速膨脹小鎮變大城 民代促補齊公共服務

隨著新北市淡水區人口快速成長，去年底突破20萬人，成為全市人口成長最快的行政區，淡海輕軌及淡江大橋通車在即，人口的增加勢...

每周四自備一物喝飲料爽折10元 北市限量優惠只在18家店

台北市環保局響應淨零新生活7日挑戰，今天宣布每周四限定自備環保杯享10元優惠好康活動，後天起一連四周，茶湯會、Mr.Wi...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。